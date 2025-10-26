Thủ tướng Malaysia kể chuyện ông Trump mời ngồi xe 'Quái thú'

Tổng thống Trump mời Thủ tướng Ibrahim ngồi chung chuyên xa "Quái thú" tới địa điểm diễn ra hội nghị ASEAN ở Kuala Lumpur, khiến lãnh đạo Malaysia bất ngờ.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngày 26/10 chia sẻ câu chuyện khiến ông ấn tượng về cách Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng "phá vỡ quy tắc".

Theo lời ông Ibrahim, Tổng thống Trump đã bất ngờ mời ông đi cùng mình trên chuyên xa "Quái thú" từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur đến trung tâm thủ đô Malaysia để tham dự các sự kiện của Hội nghị Cấp cao ASEAN.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim ngồi chung xe "Quái thú" với Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/10. Ảnh: Bernama

Thủ tướng Ibrahim lúc bấy giờ đã từ chối vì các quy tắc an ninh, tuy nhiên Tổng thống Trump vẫn nhất định mời ông đi cùng mình.

"Chúng tôi ngưỡng mộ lòng kiên trì và can đảm của ngài, vì thế giới cần những lãnh đạo thúc đẩy hòa bình một cách mạnh mẽ và để đạt được điều đó, ngài phải phá vỡ một số quy tắc, như đã làm hôm nay", ông Ibrahim nói, thêm rằng chuyến đi trên xe "Quái thú" thực sự thú vị.

Thủ tướng Anwar kể rằng trong suốt chuyến đi, ông và Tổng thống Trump đã thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có việc đảm bảo hòa bình ở Gaza và những khu vực khác trên thế giới.

Sau khi chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hòa bình Thái Lan - Campuchia, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Malaysia đã họp song phương. Chuyến thăm hôm nay đánh dấu lần đầu tiên Tổng thống Trump tới Đông Nam Á kể từ khi nhậm chức hồi tháng một.

Ông Trump là tổng thống Mỹ thứ ba trong lịch sử thăm Malaysia, sau tổng thống Lyndon B. Johnson vào năm 1966 và ông Barack Obama vào năm 2014, 2015.

Vũ Hoàng (Theo Free Malaysia Today, Malay Mail, New Straits Times)