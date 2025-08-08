Thủ tướng Malaysia ca ngợi 'chặng đường ấn tượng' của Việt Nam tại ASEAN

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhận định Việt Nam đã có "chặng đường ấn tượng" tại ASEAN trong bài viết nhân kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập khối.

Trong bài viết có tiêu đề Ba thập niên của Việt Nam tại ASEAN: Minh chứng cho sự đoàn kết và tiến bộ chung công bố ngày 8/8, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025, cho biết năm nay đánh dấu một cột mốc quan trọng là kỷ niệm 30 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, đồng thời cũng là dịp kỷ niệm 58 năm thành lập khối.

"Khi Malaysia hoạch định con đường phía trước theo Tuyên bố Kuala Lumpur, chúng ta cũng cần nhìn lại chặng đường ấn tượng của Việt Nam trong vai trò là thành viên ASEAN trong ba thập kỷ vừa qua", ông viết.

Ông cho biết kể từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã trở thành trụ cột không thể thiếu trong nỗ lực chung của khối. Việt Nam đã liên tục thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với mục tiêu và giá trị chung của ASEAN, đóng vai trò thiết yếu trong việc củng cố đoàn kết và gắn kết, đặc biệt trong các giai đoạn đầy bất định và biến động trên toàn cầu.

Thủ tướng Anwar cho rằng dù là ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính châu Á, xử lý các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng, hay định hướng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, Việt Nam đã luôn đề cao các nguyên tắc về đồng thuận và tự cường tập thể, lấy đó làm nền tảng cho thành công chung của khu vực.

Theo Thủ tướng Malaysia, cam kết của Việt Nam đối với việc đề cao vai trò trung tâm của ASEAN được thể hiện rõ rệt qua sự tham gia tích cực và vai trò lãnh đạo sâu sát của mình.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu tại trụ sở ASEAN ở Jakarta, Indonesia hôm 29/7. Ảnh: AP

Hai nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam vào năm 2010, và sau đó vào năm 2020, đúng vào giai đoạn đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, là minh chứng cho khả năng dẫn dắt vững vàng và tầm nhìn lãnh đạo hướng về tương lai của Việt Nam.

Dưới sự dẫn dắt của Việt Nam, ASEAN đã duy trì được sự gắn kết, thúc đẩy quan hệ mang tính xây dựng với các đối tác lớn bên ngoài, đề cao cách tiếp cận bao trùm, "hướng ngoại" vốn đã định hình bản sắc khu vực, theo ông Anwar.

Thủ tướng Malaysia cho biết Việt Nam cũng đóng vai trò then chốt trong việc củng cố uy tín và vai trò của ASEAN trên thế giới. Từ việc thúc đẩy Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác tới đẩy mạnh hội nhập kinh tế qua các sáng kiến quan trọng như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Việt Nam đã giúp định vị ASEAN như một động lực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Những nỗ lực đó thể hiện cam kết sâu sắc và nhất quán đối với trật tự khu vực dựa trên luật lệ, với nền tảng là tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và hợp tác.

"Nhìn về tương lai, tôi tin tưởng rằng ASEAN đang ở ngưỡng cửa của sự đổi mới và chuyển mình, dựa trên tầm nhìn về tiến bộ, thịnh vượng và công bằng chung. Chúng ta không còn đứng ngoài trong các vấn đề toàn cầu, mà là một chủ thể năng động, có tầm ảnh hưởng, đủ khả năng thúc đẩy những thay đổi tích cực. Đúng như Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhận định, ASEAN là khu vực có 'sức sống tuyệt vời', và tôi hoàn toàn chia sẻ nhận định này", ông viết.

Thủ tướng Anwar cho rằng để hiện thực hóa sức sống này, ASEAN cần tạo ra nhiều kết quả cụ thể hơn để củng cố tính tự cường và bền vững của khu vực, trong đó có đẩy nhanh hợp tác trong phát triển năng lượng bền vững.

Ngoài ra, ASEAN cũng phải tiếp tục phối hợp trong các lĩnh vực ưu tiên như đổi mới sáng tạo số, an ninh lương thực, khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu.

"Hành trình của Việt Nam trong suốt ba thập niên qua chính là minh chứng cho những gì các quốc gia có thể cùng nhau làm được khi chia sẻ tầm nhìn, niềm tin, và cam kết. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào chặng đường tiếp theo của những nỗ lực chung của chúng ta, tại đó Malaysia và Việt Nam sẽ kề vai sát cánh, phụng sự cho khu vực và nhân dân của chúng ta", ông Anwar nhấn mạnh.

Phạm Giang