Thủ tướng lên đường dự hội nghị Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Thủ tướng Phạm Minh Chính tối 30/8 lên đường dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc.

Trong chuyến công tác diễn ra ngày 31/8-1/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ dự SCO với tư cách khách mời của nước chủ nhà. Thủ tướng cũng sẽ gặp gỡ các lãnh đạo, các bộ, ngành, doanh nghiệp của Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác về kinh tế - thương mại - đầu tư, các dự án lớn về phát triển hạ tầng chiến lược, theo TTXVN.

Tháp tùng Thủ tướng có Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, cùng lãnh đạo, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh chuyến công tác của Thủ tướng được kỳ vọng rất lớn, nhằm định hướng hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việc Thủ tướng dự hội nghị cho thấy các nước SCO coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, muốn lắng nghe quan điểm, tiếng nói của Việt Nam về những vấn đề an ninh, chính trị, phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 tại Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Hội nghị Thượng đỉnh SCO 2025 tổ chức tại thành phố Thiên Tân, dự kiến có sự tham dự của hơn 20 lãnh đạo các nước gồm 10 thành viên chính thức của SCO như Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi... và các nước quan sát viên, nước đối tác đối thoại; cùng một số nước tham dự với tư cách khách mời của nước chủ nhà và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế.

SCO được thành lập năm 2001 tại Thượng Hải, là tổ chức chính trị, kinh tế và an ninh Á - Âu với 6 thành viên ban đầu gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. Ấn Độ và Pakistan gia nhập SCO năm 2017, Iran gia nhập năm 2023 và Belarus trở thành thành viên tổ chức này năm 2024.

Trung Quốc là nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 18/1/1950. Hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2008. Năm 2023, hai nước ra tuyên bố chung về thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược.

Năm 2024, Việt Nam duy trì vị trí là đối tác thương mại lớn nhất trong ASEAN, đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc xét theo tiêu chí quốc gia.

Như Tâm