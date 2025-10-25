Thủ tướng lên đường dự Hội nghị Cấp cao ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Hà Nội, lên đường sang Malaysia tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan ngày 25-28/10.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính diễn ra theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025. Tháp tùng Thủ tướng có Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng nhiều quan chức, theo Báo Chính phủ.

Sau khi cùng dự Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bay cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Malaysia.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc lên máy bay tối 25/10. Ảnh: TTXVN

Năm 2025 đánh dấu tròn ba thập kỷ Việt Nam trở thành thành viên ASEAN. Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực cho thành công của ASEAN, gắn liền với những dấu mốc phát triển mang tính bước ngoặt của tổ chức.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan là loạt hội nghị quan trọng và lớn nhất trong năm Chủ tịch ASEAN 2025 của Malaysia, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Timor-Leste và các quốc gia đối tác.

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 47, lãnh đạo các nước sẽ đánh giá kết quả hợp tác ASEAN trong năm 2025 dưới chủ đề "Bao trùm và bền vững", định hướng xây dựng cộng đồng ASEAN thời gian tới. Đặc biệt, lãnh đạo các nước sẽ ký Tuyên bố kết nạp Timor-Leste vào ASEAN trong dịp này.

Như Tâm