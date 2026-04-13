Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Slovakia Robert Fico thăm chính thức Việt Nam ngày 12-14/4.

Tại lễ đón ở Phủ Chủ tịch sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico làm lễ chào cờ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam và chứng kiến diễu binh chào mừng.

Sau lễ đón, hai lãnh đạo sẽ hội đàm tại trụ sở chính phủ, chứng kiến lễ ký kết các văn kiện và gặp gỡ báo chí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (trái) và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại lễ đón. Ảnh: Ngọc Ánh

Thủ tướng Fico thăm chính thức Việt Nam ngày 12-14/4, theo lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Đây là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên tới thăm Việt Nam sau khi Việt Nam kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI. Trong chuyến thăm, Thủ tướng Slovakia dự kiến hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và tiến hành một số hoạt động khác.

Năm 1993, khi Slovakia tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc, Việt Nam và Slovakia đã tuyên bố kế thừa mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Kim ngạch thương mại song phương năm 2025 là hơn 1,7 tỷ USD, theo Hải quan Việt Nam. Slovakia đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào ngày 16/2/2023. Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 141 triệu USD, đứng thứ 47 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Khoảng 10.000 người Việt Nam đang cư trú tại Slovakia, trong đó khoảng 70% đã có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú dài hạn của sở tại. Chính phủ Slovakia đã công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Slovakia là dân tộc thiểu số thứ 14.

Ngọc Ánh