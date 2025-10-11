Thủ tướng: Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội sẻ chia với đồng bào bị thiên tai

Tại sự kiện tối 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về nỗi mất mát với các địa phương chịu thiệt hại vì bão lụt. Ông cho biết: "Việt Nam đang trải qua đợt thiên tai bão chồng bão, lũ lụt chồng lũ lụt. Trong quý ba, chúng ta phải hứng chịu tám cơn bão, riêng tháng 9 là bốn cơn. Một bộ phận người dân đang phải vật lộn với những khó khăn do thiên tai gây ra". Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi đồng bào trong nước, bạn bè quốc tế cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.
Tại sự kiện, Thủ tướng khẳng định vai trò của văn hóa với việc thắt chặt tình đoàn kết quốc tế. Ông cảm ơn phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly - người đề ra ý tưởng tổ chức Ngày hội Văn hóa thế giới, tạo cơ hội kết nối các quốc gia.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tham gia hoạt động tạo bình gốm ngũ sắc ở phần đầu chương trình.
Bà Ngô Phương Ly - phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm - tại sự kiện.
Ca sĩ Tùng Dương biểu diễn sáng tác của Đông Thiên Đức - Một vòng Việt Nam. Bài hát có hình ảnh quen thuộc, gần gũi người Việt như cây tre, cánh đồng lúa, dòng sông. Các vũ công mặc trang phục của 54 dân tộc anh em, múa minh họa tác phẩm.
Anh còn hát bài Heal the World cùng các em nhỏ để truyền thông điệp về tình đoàn kết thế giới.
Ca khúc Heal the World. Video: Hà Thu
Hòa Minzy biểu diễn Thị Màu. MC giới thiệu ca khúc được lấy cảm hứng từ nhân vật nổi tiếng trong văn học Việt Nam. Thị Mầu là nhân vật con gái Phú Ông, được miêu tả lẳng lơ, táo bạo, đáng trách. Bài hát của Hòa Minzy không kể chuyện về cuộc đời nhân vật, chỉ lấy cảm hứng để truyền tải thông điệp tình yêu nghệ thuật chèo.
Tiết mục Thị Màu. Video: Hà Thu
Nhóm Oplus và ca sĩ Ngọc Anh hát Hello Viet Nam, thể hiện lời chào hiếu khách với bạn bè quốc tế,
Các nghệ sĩ giới thiệu nhiều tiết mục lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian như xẩm, quan họ, chèo.
Tiết mục Cô đôi thượng ngàn, gắn liền với tín ngưỡng thờ Mẫu và nghi thức hầu đồng trong Đạo Mẫu Việt Nam.
Các nghệ sĩ Lào múa lăm vông - điệu múa truyền thống gắn với các hoạt động cộng đồng của người Lào.
Đoàn Nghệ thuật Đại sứ quán Nhật Bản múa hoa anh đào.
Các nghệ sĩ Ấn Độ nhảy truyền thống trên nền nhạc sôi động.
Lễ hội văn hóa thế giới Hà Nội diễn ra từ ngày 10 đến 12/10 tại Hoàng thành Thăng Long, gồm nhiều hoạt động điện ảnh, thời trang, ẩm thực, tôn vinh văn hóa đọc của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Sự kiện do Cục hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) kết hợp Bộ Ngoại giao và các đơn vị tổ chức.
Hà Thu - Hoàng Giang