Thủ tướng: Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội sẻ chia với đồng bào bị thiên tai

Tại sự kiện tối 10/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói về nỗi mất mát với các địa phương chịu thiệt hại vì bão lụt. Ông cho biết: "Việt Nam đang trải qua đợt thiên tai bão chồng bão, lũ lụt chồng lũ lụt. Trong quý ba, chúng ta phải hứng chịu tám cơn bão, riêng tháng 9 là bốn cơn. Một bộ phận người dân đang phải vật lộn với những khó khăn do thiên tai gây ra". Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi đồng bào trong nước, bạn bè quốc tế cùng chung tay khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại sự kiện, Thủ tướng khẳng định vai trò của văn hóa với việc thắt chặt tình đoàn kết quốc tế. Ông cảm ơn phu nhân Tổng bí thư Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly - người đề ra ý tưởng tổ chức Ngày hội Văn hóa thế giới, tạo cơ hội kết nối các quốc gia.