Thủ tướng kỳ vọng Tổ hợp sáng tạo CMC là 'thung lũng công nghệ'

Tại lễ khởi công Tổ hợp Không gian sáng tạo CMC Hà Nội, Thủ tướng kỳ vọng đây sẽ trở thành "thung lũng công nghệ", nơi hội tụ các kỹ sư, nhà khoa học.

Tập đoàn CMC khởi công xây dựng Tổ hợp Không gian sáng tạo CMC (CCS) tại Hà Nội chiều 1/6, với sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các bộ, ngành liên quan.

Đây là tổ hợp thứ hai trong chuỗi Không gian sáng tạo CCS của CMC. Trong khi CCS Tân Thuận tại TP HCM đóng vai trò là trung tâm hạ tầng dữ liệu, tập đoàn cho biết CCS Hà Nội được định hướng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo mở (C.OpenAI), quy tụ công nghệ lõi và đóng vai trò hạt nhân trong chiến lược phát triển toàn cầu của CMC.

Với tổng đầu tư 300 triệu USD, tổ hợp được xây trên khu đất rộng hơn 11.000 mét vuông, gồm 23 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng diện tích sàn 90.000 mét vuông.

Thủ tướng chúc mừng dự án Tổ hợp không gian sáng tạo CMC Hà Nội. Ảnh: Thành Lưu

Tại lễ khởi công, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, dám nghĩ, dám làm" của tập đoàn CMC khi xây dựng, phát triển CCS Hà Nội.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho CMC phát triển công nghệ lõi "Make in Vietnam", đặc biệt trong lĩnh vực AI, điện toán đám mây, an toàn dữ liệu, an ninh mạng, không chỉ làm chủ mà còn đẩy mạnh xuất khẩu, đưa doanh nghiệp Việt hội nhập sâu rộng với quốc tế.

"Tổ hợp CCS phải trở thành 'thung lũng công nghệ' của Việt Nam, nơi hội tụ nhà khoa học, kỹ sư, sinh viên và doanh nhân cùng gặp nhau, sáng tạo, cống hiến", Thủ tướng kỳ vọng.

Thủ tướng và lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương và tập đoàn CMC khởi công dự án CCS Hà Nội. Ảnh: Thành Lưu

CCS Hà Nội dự kiến là một hệ sinh thái gồm trung tâm dữ liệu, không gian nghiên cứu và phát triển (R&D), khu đào tạo nhân lực và khu vực hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, hơn 5.000 kỹ sư công nghệ sẽ cùng làm việc, nghiên cứu và kết nối.

Theo phương án thiết kế, "trái tim số" của tổ hợp là Trung tâm dữ liệu CMC, cung cấp hạ tầng tính toán, lưu trữ và kết nối cho các nền tảng số đang được phát triển trong hệ sinh thái. Từ trung tâm này, các lớp hạ tầng khác được phát triển, vận hành và tích hợp, như giải pháp cloud thuần Việt, dữ liệu mở phục vụ chính phủ điện tử, tài chính, giáo dục, quốc phòng an ninh... Đây cũng là nơi vận hành hệ sinh thái mở C.OpenAI, gồm 25 công nghệ lõi do tập đoàn phát triển.

Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính cho biết: "Tổ hợp không gian sáng tạo CCS không đơn thuần là một công trình kiến trúc. Đây là biểu tượng của khát vọng dựng xây bằng tri thức Việt".

Theo ông, tổ hợp "hội tụ những con người trẻ tuổi, dấn thân, không ngừng sáng tạo, để viết tiếp giấc mơ Việt Nam - giấc mơ về một quốc gia phát triển vào năm 2045 bằng sức mạnh của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

"Điểm khác biệt lớn nhất của CCS Hà Nội không nằm ở thiết kế hay độ cao tòa nhà mà ở mục tiêu tạo ra không gian sáng tạo mở, đa lớp, nơi các nhóm R&D, startup, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ có thể cùng tương tác, chia sẻ dữ liệu, phát triển ý tưởng và thương mại hóa sản phẩm công nghệ", ông Chính nói.

Trọng Đạt

'Việt Nam muốn phát triển công nghệ chiến lược cùng Meta, Nvidia'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng muốn Viettel chinh phục thị trường thế giới

Những sản phẩm nổi bật tại Ngày hội Khoa học Công nghệ 2025