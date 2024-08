Thủ tướng khuyến khích Timor Leste tăng nhập khẩu hàng Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính khuyến khích Timor Leste tăng nhập khẩu các hàng hóa Việt Nam phù hợp với nhu cầu và thị hiếu nước này.

Trong cuộc hội kiến Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta tại Hà Nội ngày 2/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước sớm gia hạn hoặc ký mới Bản ghi nhớ về thương mại gạo, vốn là mặt hàng chủ lực trong hợp tác thương mại hai nước và đồng thời góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng khuyến khích Timor Leste tăng nhập khẩu các hàng hóa Việt Nam phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của nước này, trong đó có dệt may, giày dép, đồ uống, thực phẩm sữa, thực phẩm chế biến, nông sản và thủy sản.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Timor Leste sớm giải quyết dứt điểm khó khăn vướng mắc trong kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực viễn thông, cung cấp giải pháp dịch vụ số và thăm dò, khai thác dầu khí.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta (trái) ngày 2/8. Ảnh: VGP

Tổng thống Jose Ramos-Horta ủng hộ các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính, đồng thời bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ ở những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh như nông nghiệp và bảo đảm an ninh lương thực, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, y tế, xóa đói giảm nghèo. Ông cũng kêu gọi Việt Nam gia tăng hiện diện đầu tư ở Timor Leste và cam kết tạo thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam.

Hai lãnh đạo nhất trí thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng khác như an ninh, quốc phòng, thông tin truyền thông, giáo dục và đào tạo, kinh tế xanh, năng lượng sạch, giao lưu nhân dân qua du lịch và văn hóa. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam luôn nhất quán ủng hộ Timor Leste sớm trở thành thành viên đầy đủ của ASEAN.

Hai bên cũng cam kết tiếp tục ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông cũng như các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Hai nước ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), ủng hộ nghiêm túc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Thanh Danh