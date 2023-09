Thủ tướng kêu gọi đầu tư khi thăm sàn giao dịch Nasdaq

New YorkThủ tướng Phạm Minh Chính rung chuông sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, kêu gọi doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo.

Sáng 22/9 (tối cùng ngày giờ Việt Nam), người đứng đầu Chính phủ thăm sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq theo lời mời của lãnh đạo sàn dịp Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) Thiên Tân (Trung Quốc).

Phát biểu trước khi rung chuông khai mạc phiên giao dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói một trong những nội hàm quan trọng của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vừa được thiết lập giữa Việt Nam và Mỹ là thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư. Đây là lĩnh vực Mỹ có thế mạnh và Việt Nam có điều kiện, tiềm năng để thúc đẩy.

Trên cơ sở quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước, Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tăng cường đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, chuyển đổi năng lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bấm nút rung chuông sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Ảnh: Nhật Bắc

Dành hơn một giờ làm việc với lãnh đạo Nasdaq và gặp các doanh nghiệp do Nasdaq giới thiệu, Thủ tướng Phạm Minh Chính giải đáp nhiều băn khoăn như: Làm thế nào để phát triển khoa học công nghệ; những chính sách ưu đãi để thu hút công ty hàng đầu thế giới đầu tư vào Việt Nam; làm sao để phát triển du lịch, công nghiệp du lịch; những ngành nghề nào sẽ được mở rộng; chính sách ưu đãi về thuế như thế nào?

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, Việt Nam sẽ tạo thuận lợi nhất cho nhà đầu tư thông qua việc triển khai ba đột phá chiến lược là hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ; đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam cũng sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư; lắng nghe để tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp, nhà đầu tư giảm chi phí, nâng sức cạnh tranh. "Chúng tôi coi trọng sự chân thành, lòng tin để hợp tác trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", Thủ tướng nói.

Theo ông, Việt Nam thực hiện luật thuế, chính sách thuế thống nhất giữa các địa phương như miễn thuế hai năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong bốn năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới. Doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp công nghệ cao được miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

"Việt Nam là đất nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi nên phải làm thận trọng, nhanh nhưng bền vững", ông nói, khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích chính đáng cho nhà đầu tư, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lập nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận kỷ niệm chương từ Phó Chủ tịch Nasdaq Bob McCooey. Ảnh: Nhật Bắc

Về du lịch - lĩnh vực các doanh nghiệp đánh giá là rất tiềm năng, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ phát triển các sản phẩm du lịch, cơ sở lưu trú trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh và phù hợp với nhu cầu của du khách. Hệ thống giao thông sẽ được đầu tư đồng bộ, hiện đại; phát triển hạ tầng số; nâng cao năng lực hệ thống y tế để chăm sóc du khách khi cần.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng bảo đảm an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai visa điện tử cho công dân tất cả các nước, nâng thời hạn thị thực điện tử từ 30 lên 90 ngày. "Với sự thân thiện, hiếu khách, cởi mở của người dân, chúng tôi phấn đấu để mỗi du khách đến Việt Nam nhiều lần và lần sau ở lại lâu hơn lần trước", Thủ tướng nói.

Một số doanh nghiệp quan tâm tới thị trường xe điện tại Việt Nam, mong muốn chuyển giao công nghệ phát triển xe điện. Thủ tướng cho hay Việt Nam không nằm ngoài xu thế phát triển xanh, trong đó có giao thông xanh. Việt Nam đang xây dựng các cơ chế, chính sách ưu tiên cho vấn đề này; đồng thời xem xét các đề xuất hợp tác, đầu tư của doanh nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính (giữa) và lãnh đạo Bộ, ngành trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp Mỹ về chính sách thu hút đầu tư. Ảnh: Nhật Bắc

Phó Chủ tịch Nasdaq Bob McCooey cho biết rất vinh dự được đón Thủ tướng, đoàn Việt Nam tới thăm và rung chuông khai mạc phiên giao dịch. Ông nhất trí với đề xuất hợp tác để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (start-up), mong muốn được chứng kiến ngày càng nhiều hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam dưới sự quản lý và điều hành của Chính phủ. Ông cam kết sẽ thúc đẩy các nguồn vốn hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp tại Việt Nam.

Tại cuộc làm việc, Nasdaq và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước của Việt Nam đã ký kết ý định thư để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Một ngày trước, Thủ tướng Phạm Minh Chính tới tham quan Sàn giao dịch chứng khoán New York (Nyse) và rung chuông khai mạc phiên giao dịch ngày 21/9. Thành phố New York nổi tiếng với hai thị trường chứng khoán là Nyse (có tính đại chúng) và Nasdaq (nơi chuyên niêm yết cổ phiếu công nghệ cao, công nghệ thông tin). Giá trị vốn hóa của Nyse và Nasdaq lớn hơn tất cả các sàn chứng khoán khác trên thế giới.

Hầu hết các công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới đều niêm yết ở đây, trong đó có Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta và Tesla... Ngày 15/8, VinFast rung chuông ra mắt trên Nasdaq Global Select Market, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng trên sàn chứng khoán Mỹ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang trong chuyến công tác tại Mỹ ngày 17-23/9, qua ba thành phố San Francisco, Washington và New York để dự họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương.

Hoàng Thùy