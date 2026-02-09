Thủ tướng kêu gọi đại sứ các nước cùng thúc đẩy tinh thần '3 tạo lập'

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân chủ trì tiệc chiêu đãi Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam dịp Tết Bính Ngọ, kêu gọi đại sứ các nước cùng thúc đẩy tinh thần "3 tạo lập".

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi Đoàn Ngoại giao nhân dịp năm mới 2026 và Tết cổ truyền Xuân Bính Ngọ ở trụ sở chính phủ chiều tối 9/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong văn hóa Việt Nam, Ngọ (con ngựa) tượng trưng cho chuyển động không ngừng, cho sự bền bỉ và khát vọng đi nhanh, đi xa nhưng bền vững, còn Bính (ngọn lửa) tượng trưng cho ánh sáng, sự sống, nhiệt huyết và năng lượng phát triển mới.

Thủ tướng mong muốn các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện tổ chức quốc tế tại Hà Nội tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam ngày càng gắn kết, thiết thực và hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tiệc chiêu đãi Đoàn Ngoại giao ngày 9/2. Ảnh: Giang Huy

Cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ và hợp tác quý báu của bạn bè quốc tế với Việt Nam trong năm qua, Thủ tướng kêu gọi các đại biểu thúc đẩy tinh thần "3 tạo lập", gồm đoàn kết để tạo lập sức mạnh, hợp tác để tạo lập nguồn lực và đối thoại để tạo lập lòng tin.

Thủ tướng cho biết năm 2025 là phép thử toàn diện với năng lực điều hành, khả năng thích ứng và sức chống chịu của cả hệ thống chính trị và doanh nghiệp Việt Nam.

Việt Nam đã triển khai chính sách một cách nhất quán, tham gia giải quyết những thách thức chung mang tính toàn cầu. Việt Nam ghi nhận tăng trưởng đạt 8,02%, cao nhất khu vực và thuộc nhóm các nước có tăng trưởng cao trên thế giới, đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Các đại biểu trải nghiệm nghệ thuật thư pháp tại sự kiện. Ảnh: Giang Huy

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam tiếp tục đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, đối tác tin cậy với tất cả các nước, là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới, xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành và giúp đỡ của bạn bè quốc tế để cùng hiện thực hóa tầm nhìn "Việt Nam phát triển vững bền - ASEAN gắn kết sát bên - Châu Á thịnh vượng liên kết - Thế giới hòa bình ấm êm - Nhân loại bình đẳng tiến lên".

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, trưởng Đoàn Ngoại giao, cho hay Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư, thương mại và hợp tác phát triển, đồng thời từng bước triển khai hiệu quả các chiến lược về chuyển đổi số, phát triển bền vững và tăng trưởng xanh.

Theo ông Salama, môi trường cởi mở, an toàn, thân thiện và giàu tình cảm mà Việt Nam dành cho cộng đồng ngoại giao quốc tế không chỉ giúp các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện tổ chức quốc tế cống hiến cho sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị mà khiến họ thêm yêu mến đất nước và con người Việt Nam.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, trưởng Đoàn Ngoại giao tại Việt Nam, phát biểu tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Giang Huy

Đại sứ chúc Việt Nam tiếp tục phát triển, vươn mình mạnh mẽ và khẳng định vị thế trong kỷ nguyên mới, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia ngày càng được củng cố trên tinh thần tin cậy, tôn trọng và hợp tác cùng có lợi, vì một thế giới hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển bền vững.

Như Tâm