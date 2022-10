Thủ tướng kêu gọi Australia tăng đầu tư vào Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi Australia tăng cường đầu tư hơn nữa vào Việt Nam, khi điện đàm với người đồng cấp Anthony Albanese hôm nay.

Điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ song phương và đề nghị Australia khuyến khích các doanh nghiệp, quỹ tài chính tìm hiểu, đầu tư hơn nữa vào Việt Nam, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng đề nghị phía Australia hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh, tiếp tục mở cửa thị trường hơn nữa cho mặt hàng nông, thủy sản Việt Nam, ngừng điều tra bán phá giá đối với một số sản phẩm của Việt Nam và đẩy nhanh thủ tục kiểm dịch, thông quan tại cửa khẩu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: TTXVN.

Thủ tướng Albanese chúc mừng Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025. Ông cho biết Australia coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Ông Albanese nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong đó có việc tăng cường đầu tư của Australia tại Việt Nam, đẩy mạnh hợp tác giáo dục đào tạo, cung cấp thêm học bổng cho sinh viên Việt Nam, thúc đẩy triển khai Chương trình Thị thực Nông nghiệp, mở thêm đường bay trực tiếp....

Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Albanese ủng hộ quan điểm giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trong khu vực trên cơ sở lợi ích của tất cả các nước, thực hiện đầy đủ Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), hướng đến xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Như Tâm