Thủ tướng Italy: 'Nghỉ ngơi đi, năm sau sẽ còn tệ hơn'

Thủ tướng Italy Meloni gây sốt mạng xã hội với lời nhắn nhủ rằng tình hình năm nay thật khó khăn, nhưng năm tới sẽ còn thách thức hơn nữa.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni hồi đầu tuần tổ chức cuộc gặp với các nhân viên tại văn phòng, gửi lời cảm ơn họ vì đã tận tâm, cống hiến suốt một năm qua. Bà Meloni bày tỏ sự quý trọng đối với đội ngũ nhân viên Văn phòng Thủ tướng, coi họ như một gia đình đã sát cánh cùng bà suốt một năm.

"Năm qua là một năm khó khăn với tất cả chúng ta, nhưng đừng lo lắng nhé vì năm tới còn tệ hơn. Do đó, tôi khuyên các bạn nên nghỉ ngơi thật kỹ trong kỳ nghỉ này, vì ta cần đối phó với những thách thức tiếp theo của đất nước", bà Meloni nói.

Thủ tướng Italy gây chú ý vì lời chúc 'năm sau còn khó khăn hơn' Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đọc thông điệp mừng năm mới. Video: X/@prayingmedic

Phát biểu của Thủ tướng Italy gây chú ý trên mạng xã hội, trong đó nhiều người còn tò mò rằng liệu có phải bà đang ám chỉ tới những thách thức chính trị hay kinh tế ở châu Âu hay không. Một số người còn suy đoán tới kịch bản cực đoan hơn, như khả năng xảy ra các cuộc xung đột tiềm tàng.

Tuy nhiên, nhiều người cũng phản ứng tích cực với phát biểu này, coi đó là lời trêu đùa hài hước giữa Thủ tướng Meloni với các nhân viên.

Italy năm vừa qua xảy ra làn sóng đình công khắp cả nước vào tháng 11, khi giáo viên, bác sĩ và công nhân vận tải phản đối ngân sách do chính phủ đề xuất, trong đó bao gồm cải cách phúc lợi và tăng chi tiêu quốc phòng. Các cuộc biểu tình cho thấy nỗi bất bình lan rộng với các chính sách tài khóa và tác động tiềm tàng của chúng lên dịch vụ công.

Ngọc Ánh (Theo RT, NY Post, Times Now)