Thủ tướng Italy muốn đề cử Nobel Hòa bình cho ông Trump

Thủ tướng Meloni bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump sẽ chấm dứt được xung đột Ukraine để bà có thể đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình.

"Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể trao giải Nobel Hòa bình cho ông Donald Trump", Thủ tướng Italy Giorgia Meloni phát biểu trong buổi họp báo sau cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 23/1.

Bà Meloni bày tỏ tin tưởng có thể đề cử giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Mỹ nếu ông giúp đạt được "nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine".

Thủ tướng Meloni (trái) bắt tay Tổng thống Trump tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza ở Ai Cập ngày 13/10/2025. Ảnh: AP

Thủ tướng Meloni có mối quan hệ tốt với Tổng thống Trump, người từng nhiều lần bày tỏ thất vọng sau khi không được trao giải Nobel Hòa bình hồi năm ngoái. Trong thông điệp gửi Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store được công bố ngày 19/1, Tổng thống Trump nói không giành được Nobel Hòa bình có nghĩa là ông "không còn cảm thấy bắt buộc chỉ nghĩ đến hòa bình nữa".

Tổng thống Mỹ ngày 22/1 ký văn kiện thành lập Hội đồng Hòa bình. Tổ chức này ban đầu được thiết lập để giám sát thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và quá trình tái thiết dải đất, nhưng ông Trump đã ám chỉ hội đồng sẽ sớm đứng ra hòa giải các xung đột toàn cầu.

Italy được mời tham gia hội đồng, nhưng Thủ tướng Meloni nói với ông Trump rằng quốc gia của bà gặp khó khăn về hiến pháp. Theo truyền thông, hiến pháp Italy không cho phép nước này tham gia tổ chức do một lãnh đạo nước ngoài duy nhất đứng đầu.

Ông Trump là chủ tịch của Hội đồng Hòa bình, đồng thời là đại diện Mỹ và chủ tịch ban điều hành.

Thủ tướng Meloni cho biết đã đề nghị ông Trump xem xét lại khuôn khổ hoạt động của hội đồng để phù hợp với nhu cầu của Italy và các nước châu Âu khác. "Chúng ta phải cố gắng làm việc này. Sự hiện diện của những quốc gia như chúng tôi có thể tạo ra sự khác biệt", bà nói.

Thanh Tâm (Theo AFP)