Thủ tướng Italy không tin Mỹ sẽ tấn công Greenland

Thủ tướng Italy Meloni không tin Mỹ sẽ tấn công đảo Greenland, cho rằng Washington đang thể hiện sự quyết liệt nhằm ngăn các nước khác can thiệp.

"Tôi vẫn không tin vào giả thuyết Mỹ sẽ hành động quân sự để kiểm soát Greenland. Tôi chắc chắn không đồng tình với lựa chọn này. Động thái như vậy không có lợi cho bất cứ ai, kể cả Mỹ", Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nói tại cuộc họp báo thường niên ở thủ đô Rome hôm nay.

Theo bà, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực hiện những biện pháp rất quyết liệt, tập trung trên hết vào tầm quan trọng chiến lược của Greenland và khu vực Bắc Cực nói chung đối với lợi ích và an ninh của Washington.

"Tôi vẫn tin rằng thông điệp mà Mỹ muốn truyền đi là họ sẽ không chấp nhận sự can thiệp quá mức từ các tác nhân nước ngoài vào khu vực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt như vậy đối với an ninh và lợi ích của họ", Thủ tướng Italy nhấn mạnh.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni tại cuộc họp báo ở Rome ngày 9/1. Ảnh: AFP

Bà Meloni cho rằng không chỉ châu Âu mà cả NATO cũng cần "bàn luận nghiêm túc" để coi Bắc Cực là vấn đề ưu tiên. Italy cũng đang xây dựng chiến lược Bắc Cực, với các mục tiêu bao gồm duy trì hòa bình và an ninh, hỗ trợ các công ty Italy đầu tư và thúc đẩy nghiên cứu, đặc biệt liên quan biến đổi khí hậu.

"Cách tốt nhất để ngăn ngừa vấn đề là đảm bảo sự hiện diện nghiêm túc và đáng kể của NATO ở Bắc Cực, bao gồm cả Greenland. Từ đó, chúng ta có thể cùng nhau ứng phó mối lo ngại từ phía Mỹ mà theo tôi hiểu đó là không để xảy ra sự can thiệp quá mức từ các tác nhân bên ngoài, những bên có thể có ý định thù địch", lãnh đạo Italy nói thêm.

Greenland là hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm gần Bắc Mỹ, giữa Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Hòn đảo là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có dân số 57.000 người và diện tích khoảng 2,16 triệu km2, rộng hơn Mexico và gấp hơn ba lần bang Texas của Mỹ.

Hòn đảo nằm trên tuyến đường ngắn nhất từ Bắc Mỹ tới châu Âu, khiến nó trở thành địa điểm chiến lược quan trọng với Washington. Greenland còn có nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Chính phủ Mỹ gần đây gia tăng sức ép nhằm kiểm soát Greenland sau nhiều tháng tạm lắng. Tổng thống Trump cho rằng Mỹ cần hòn đảo cho mục đích phòng thủ và không loại trừ biện pháp quân sự để đạt mục đích.

Các lãnh đạo Đan Mạch và Greenland nhiều lần tuyên bố hòn đảo không phải để bán. Trong các cuộc thăm dò, phần lớn người Greenland cũng không muốn hòn đảo bị sáp nhập vào Mỹ.

Anh, Pháp, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Ba Lan cùng Đan Mạch ngày 7/1 ra tuyên bố chung phản đối ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland, nhấn mạnh sẽ bảo vệ các nguyên tắc phổ quát về "chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bất khả xâm phạm biên giới".

Bà Giorgia Meloni đảm nhận vai trò thủ tướng từ năm 2022 và là người phụ nữ đầu tiên giữ vị trí này ở Italy. So với nhiều lãnh đạo châu Âu khác, bà có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Mỹ và hai người đồng quan điểm về một số vấn đề, trong đó có nhập cư. Bà Meloni là lãnh đạo châu Âu duy nhất được mời tham dự lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Tại hội nghị thượng đỉnh Gaza ở Ai Cập hồi tháng 10/2025, ông Trump khen bà Meloni "xinh đẹp", rất được tôn trọng ở Italy và là chính trị gia rất thành công.

Huyền Lê (Theo AFP)