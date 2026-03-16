Thủ tướng Israel tiếp tục đăng video chứng minh mình còn sống

Thủ tướng Israel Netanyahu đăng video thứ hai trong vòng chưa đầy 24 giờ nhằm bác bỏ những tin đồn rằng ông đã chết hoặc bị thương vì tên lửa Iran.

Sau khi đăng video hôm 15/3 để chế nhạo các thuyết âm mưu rằng mình đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công tên lửa của Iran, Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm nay tiếp tục đăng một video dài 90 giây ghi lại cảnh ông đang tương tác với người dân tại một địa điểm ở vùng đồi Jerusalem.

Video mới dường như cũng được quay vào ngày 15/3, vì ông Netanyahu đang đứng gần quán cà phê nơi quay video trước đó và mặc cùng bộ trang phục. Trong bài đăng với thông điệp: "Tuân thủ các hướng dẫn và cùng nhau chiến thắng", ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ra ngoài hít thở không khí trong lành, hỏi những người xung quanh về nơi trú ẩn gần nhất và kêu gọi mọi người kiên nhẫn khi cuộc xung đột với Iran vẫn tiếp diễn.

Hai video được công bố giữa bối cảnh những đồn đoán trên mạng xã hội về cái chết của ông Netanyahu ngày càng trở nên rầm rộ, sau khi hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đăng trên X rằng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã thề sẽ săn lùng Thủ tướng Israel "nếu ông ta còn sống".

Trong video đăng ngày 15/3, ông Netanyahu nói "tôi đang thèm một ly cà phê chết đi được. Tôi cũng yêu đất nước mình đến chết", dường như dùng lối chơi chữ với từ "chết" để đáp trả tin đồn.

Tuy nhiên, video này cũng gây nhiều tranh cãi, khi một số người dùng mạng xã hội cho rằng nó do AI tạo ra, với dẫn chứng là cốc cà phê của Thủ tướng Israel dường như không vơi đi dù ông đã uống.

Đại sứ Israel tại Ấn Độ Reuven Azar hôm nay đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc cho rằng video quay cảnh Thủ tướng tại quán cà phê là sản phẩm do AI tạo ra, khẳng định chúng đều là những "thông tin sai lệch".

"Thủ tướng Netanyahu vẫn sống. Tôi đã gặp ông ấy nhiều lần khi ở Israel. Đoạn video tại quán cà phê không phải giả mạo bằng AI. Rất nhiều thông tin sai lệch đang được lan truyền", ông Azar nói.

Kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công Iran vào ngày 28/2, ông Netanyahu đã đến thăm ít nhất hai thị trấn bị trúng tên lửa của Iran, một bệnh viện, một cảng và các căn cứ quân sự, nhưng ông hầu như không tiếp xúc với giới truyền thông. Những video về các chuyến thăm này đều do văn phòng của ông phát.

Thủ tướng Israel, người hiếm khi trả lời phỏng vấn báo chí Israel hoặc tổ chức họp báo, đã triệu tập cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột, dưới hình thức trực tuyến vào ngày 12/3.

