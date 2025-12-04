Thủ tướng Israel sẽ tới New York dù bị dọa bắt

Thủ tướng Netanyahu cho biết ông vẫn có kế hoạch thăm New York, dù Thị trưởng Mamdani dọa sẽ bắt lãnh đạo Israel theo lệnh của ICC.

"Đúng vậy, tôi sẽ đến New York", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn trực tuyến hôm 3/12.

Khi được hỏi liệu có muốn nói chuyện với Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani hay không, ông Netanyahu trả lời rằng điều này có thể diễn ra "nếu ông ấy thay đổi quan điểm và nói rằng chúng tôi có quyền tồn tại".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại văn phòng của ông ở Jerusalem ngày 22/10. Ảnh: AFP

Ông Mamdani, người nhậm chức vào tháng sau, sẽ là người Hồi giáo và người gốc Nam Á đầu tiên đảm đương chức vụ lãnh đạo thành phố đông dân nhất nước Mỹ. Chính trị gia này từng nhiều lần bày tỏ ủng hộ quyền tồn tại của Israel, nhưng từ chối cho rằng Israel có quyền tồn tại với tư cách nhà nước Do Thái.

Ông Mamdani tuyên bố sẽ điều cảnh sát New York bắt các lãnh đạo theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), như ông Netanyahu hoặc Tổng thống Nga Vladimir Putin.

ICC năm ngoái cho biết họ có căn cứ hợp lý để tin rằng Thủ tướng Netanyahu phải chịu trách nhiệm về các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc chiến ở Dải Gaza. Israel bác bỏ những cáo buộc này.

Bất chấp tuyên bố của ông Mamdani, bắt Thủ tướng Netanyahu được coi là không khả thi và vẫn còn tồn tại tranh cãi liệu Thị trưởng đắc cử có thẩm quyền hay không. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng kiên quyết bảo vệ Israel và đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với thẩm phán, công tố viên ICC.

New York có cộng đồng Do Thái lớn nhất bên ngoài Israel và cũng là nơi đặt trụ sở Liên Hợp Quốc, nơi ông Netanyahu thường xuyên tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng thường niên.

Theo thỏa thuận với tư cách nước chủ nhà, Mỹ có nghĩa vụ cấp thị thực cho những người đến tham gia công việc chính thức của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, chính quyền Trump hồi tháng 9 đã từ chối cho lãnh đạo Palestine Mahmud Abbas nhập cảnh.

Huyền Lê (Theo AFP)