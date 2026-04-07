Thủ tướng Israel sa thải phụ tá sau phát ngôn phân biệt chủng tộc

Thủ tướng Israel Netanyahu sa thải quyền chánh văn phòng Ziv Agmon sau khi ông này bị lộ những phát ngôn phân biệt chủng tộc.

"Ziv Agmon sẽ rời vị trí trong những ngày tới, sau khi người kế nhiệm của ông ấy là Ido Norden nhậm chức", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đăng trên mạng xã hội X ngày 6/4.

Ông Agmon, người đang giữ chức quyền chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Thủ tướng Netanyahu, tuần trước gây phẫn nộ khi lộ việc ông đã gọi những người Do Thái gốc Morocco là "khỉ đầu chó" và miệt thị các thành viên đảng Likud của ông Netanyahu, cũng như vợ và con trai của Thủ tướng.

Ông Ziv Agmon khi còn là quyền chánh văn phòng kiêm phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, tại Jerusalem, hôm 23/2. Ảnh: Flash90

Việc ông Agmon bị sa thải được đánh giá là quyết định đột ngột. Chỉ vài tiếng trước đó, đảng Likud còn dẫn lời Thủ tướng Netanyahu nói rằng ông muốn ông Agmon tiếp tục giữ chức vụ này vì sự ổn định.

Tuy nhiên, Norden, người sẽ thay thế ông Agmon, cũng vướng vào tranh cãi. Truyền thông Israel hôm 6/4 đưa tin rằng ông Norden đã tạo ra các tài khoản X giả mạo để quảng bá cuốn sách của mình về "nhà nước ngầm", trong đó ông cho rằng việc Israel không ngăn chặn được cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7/10/2023 là do các "thế lực ngầm".

Đã có nhiều xáo trộn trong đội ngũ phụ tá của Thủ tướng Israel những năm qua, liên quan đến một loạt tranh cãi. Gần đây, đồng minh thân cận của ông Netanyahu là Tzachi Braverman, người được chỉ định làm đại sứ Israel tại London trong tương lai, đã bị cảnh sát thẩm vấn về cáo buộc can thiệp vào một cuộc điều tra rò rỉ thông tin liên quan đến chiến sự Dải Gaza.

Một số phụ tá của ông còn bị cáo buộc nhận tiền từ Qatar để cải thiện hình ảnh của nước này tại Israel trong xung đột Gaza.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters, Times of Israel)