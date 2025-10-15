Thủ tướng Israel hầu tòa với cáo buộc tham nhũng

Thủ tướng Israel Netanyahu trình diện tòa án Tel Aviv trong phiên xử cáo buộc ông tham nhũng, bắt đầu từ tháng 5/2020.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/10 xuất hiện tại tòa án quận Tel Aviv, dự phiên điều trần mới nhất trong phiên tòa xét xử cáo buộc ông tham nhũng. Ông Netanyahu cùng một số bộ trưởng trong nội các tới tòa án và liên tục mỉm cười với truyền thông.

Khi vào phòng xử án, Thủ tướng Israel cho biết ông thấy khó chịu vì bị ho và cảm, khiến các thẩm phán đồng ý rút ngắn phiên điều trần. Ông Netanyahu nói bệnh cảm của ông không đỡ và ông được các bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi vài ngày. Ông sau đó rời phiên tòa sớm và trở về nhà.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại tòa án quận Tel Aviv ngày 15/10. Ảnh: Times of Israel

Thủ tướng Netanyahu bị truy tố từ năm 2019 với cáo buộc hối lộ, tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm. Phiên tòa bắt đầu từ năm 2020, xem xét cùng lúc ba vụ án. Một vụ liên quan cáo buộc ông và vợ là bà Sara đã nhận hơn 260.000 USD quà xa xỉ như đồ trang sức, rượu, xì gà từ các tỷ phú để đổi lấy "ân huệ chính trị" cho họ.

Trong hai vụ còn lại, ông Netanyahu bị cáo buộc gây tác động để được hai cơ quan truyền thông Israel đưa tin tích cực. Ông phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định mình là nạn nhân của âm mưu chính trị.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến thăm Israel hôm 13/10 đã phát biểu trước quốc hội nước này rằng ông Netanyahu nên được ân xá trong các vụ án tham nhũng.

"Xì gà và rượu ư, ai quan tâm thứ đó chứ?", ông Trump nói đùa, sau đó quay sang hỏi người đồng cấp Israel Isaac Herzog: "Sao ông không ân xá cho ông ấy?", nhắc tới Thủ tướng Netanyahu.

Ông Trump trước đó cũng kêu gọi tòa án Israel hủy phiên tòa xét xử ông Netanyahu, gọi đây là "cuộc săn phù thủy", đồng thời đề cao vai trò lãnh đạo thời chiến của Thủ tướng Israel. Tổng thống Mỹ nhấn mạnh Israel có thể đã phải chịu tổn thất nặng nề và hỗn loạn nếu thiếu sự lãnh đạo của ông Netanyahu.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Times of Israel)