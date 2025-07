Thủ tướng Israel đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình

Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông đã gửi thư đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump vì ông chủ Nhà Trắng xứng đáng với giải thưởng Nobel Hòa bình.

"Ông ấy vẫn đang kiến tạo hòa bình, từ quốc gia, khu vực này đến nơi khác", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại tiệc tối với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 7/7.

Thủ tướng Netanyahu sau đó chuyển cho Tổng thống Trump bức thư mà ông đã gửi cho Ủy ban Nobel để đề cử ông chủ Nhà Trắng cho giải Nobel Hòa bình.

"Đây là điều hoàn toàn xứng đáng, và ngài nên được trao giải thưởng", ông Netanyahu tiếp tục.

"Ồ, thật sự rất có ý nghĩa, nhất là khi đề cử đến từ ông", ông Trump đáp lại.

Ông Netanyahu trước đó ca ngợi Tổng thống Mỹ vì "theo đuổi hòa bình và an ninh tại nhiều khu vực, đặc biệt là ở Trung Đông".

"Đội ngũ của chúng ta khi kết hợp đã tạo thành lực lượng phi thường để đối mặt với thách thức và nắm bắt cơ hội", lãnh đạo Israel nói, nêu bật các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran trong xung đột Tel Aviv - Tehran tháng trước.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) trao thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 7/7. Ảnh: AFP

Giải Nobel Hòa bình do Ủy ban Nobel tại Na Uy quyết định, trao cho "người có đóng góp to lớn trong việc đẩy mạnh tình đoàn kết giữa các quốc gia, trong việc giải trừ hoặc hạn chế các lực lượng vũ trang và tổ chức hay xúc tiến các hội nghị hòa bình". Ứng viên do các học giả, giáo sư đại học, nhà khoa học, những người từng đoạt giải Nobel và nghị sĩ, lãnh đạo các nước đề cử.

Ông Trump đã nhiều lần được đề cử cho giải Nobel Hòa bình. Tháng 2/2019, ông từng khẳng định được ông Shinzo Abe, khi đó giữ chức thủ tướng Nhật Bản, đề cử cho giải thưởng để ghi nhận nỗ lực hòa bình với Triều Tiên.

Đầu năm nay, 4 nhà khoa học hàng đầu của Israel đã gửi thư cho ông Trump, thông báo sẵn sàng đề cử ông cho giải Nobel Hòa bình nếu Mỹ có thể thúc đẩy Hamas trao trả toàn bộ con tin.

Chính phủ Pakistan tháng trước thông báo đã đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình năm 2026 nhằm ghi nhận vai trò lãnh đạo mang tính quyết định của ông chủ Nhà Trắng trong xử lý khủng hoảng Pakistan - Ấn Độ.

Như Tâm (Theo AFP, Times of Israel)