Thủ tướng Hungary, Thụy Điển đấu khẩu về tội phạm vị thành niên

Thủ tướng Orban công kích chính phủ Thụy Điển về cách xử lý tội phạm ở trẻ vị thành niên, song ông Kristersson chỉ trích đây là "lời nói dối trắng trợn".

"Chính phủ Thụy Điển đang lên lớp chúng ta về pháp quyền. Trong khi đó, một bài báo của Die Welt chỉ ra các mạng lưới tội phạm đang lợi dụng trẻ em Thụy Điển làm sát thủ do biết rằng pháp luật nước này sẽ không kết án chúng", Thủ tướng Hungary Viktor Orban viết trên X ngày 15/9.

Ông Orban thêm rằng Thụy Điển, quốc gia vốn được biết đến là trật tự và an toàn, giờ "đang sụp đổ", cho biết 280 thiếu nữ chưa thành niên ở nước này đã bị bắt vì tội giết người và nhiều gia đình sống trong sợ hãi.

"Thật đau lòng. Người dân Thụy Điển xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn", ông viết.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson (trái) và Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong cuộc họp báo tại Budapest hồi tháng 2/2024. Ảnh: Reuters

Người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson chỉ trích những phát biểu của ông Orban là "lời nói dối trắng trợn".

"Không có gì ngạc nhiên khi những bình luận này đến từ chính người đàn ông đang phá bỏ luật pháp ở đất nước của mình. Ông Orban đang tuyệt vọng trước cuộc bầu cử sắp tới ở Hungary", ông Kristersson viết trên X.

Bài viết mà ông Orban trích dẫn là một bài báo của AFP và được trang Die Welt của Đức xuất bản, trong đó mô tả vai trò của các cô gái vị thành niên trong mạng lưới tội phạm có tổ chức của Thụy Điển. Những số liệu mà AFP thu thập trong bài có nguồn gốc từ Cơ quan Công tố Thụy Điển.

Theo dữ liệu này, "280 cô gái vị thành niên bị bắt vì tội giết người" mà ông Orban trích dẫn thực chất là 280 trẻ em gái độ tuổi 15-17 bị buộc tội giết người, ngộ sát hoặc hành hung năm 2024. Cụ thể, có 4 vụ giết người và 277 vụ hành hung. Tuy nhiên, dữ liệu không nêu chi tiết có bao nhiêu vụ liên quan tới tội phạm có tổ chức.

Hội đồng Quốc gia Thụy Điển về Phòng chống tội phạm cho hay 92 vụ bạo lực chết người được ghi nhận ở quốc gia này trong năm 2024, mức thấp nhất kể từ năm 2014.

Trong khi đó, Hungary thường xuyên bị Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích vì vấn đề pháp quyền. Trong báo cáo thường niên lần thứ 6, Ủy ban châu Âu chỉ trích Budapest vì "không đạt tiến bộ" trong giải quyết tham nhũng, củng cố xã hội dân sự và đảm bảo tính độc lập của truyền thông.

Thanh Tâm (Theo AFP)