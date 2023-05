Thủ tướng Hungary muốn ông Trump trở lại Nhà Trắng

Thủ tướng Hungary kêu gọi ông Trump trở lại Nhà Trắng làm tổng thống, cho rằng điều này sẽ chấm dứt chiến sự Ukraine.

"Tôi chắc chắn rằng nếu ông Trump còn là tổng thống, sẽ không có chiến tranh xảy ra ở châu Âu và Ukraine. Ngài Tổng thống, hãy trở lại làm cho nước Mỹ vĩ đại và mang hòa bình đến cho chúng tôi", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Budapest ngày 4/5, đề cập tới cựu tổng thống Mỹ Donald Trump.

CPAC diễn ra hai ngày Budapest do ông Orban chủ trì, là sự kiện vệ tinh của các hội nghị mà đảng Cộng hòa của Mỹ hậu thuẫn. Lãnh đạo Hungary đã sử dụng sự kiện này để bày tỏ sự ủng hộ với Trump và chống lại chủ nghĩa tự do, điều mà ông so sánh với "vũ khí sinh học".

"Hai ngôi đền chính của nền dân chủ hiện đại là Washington và Brussels vẫn nằm trong tay những người tự do. Hãy đảm bảo rằng điều đó sẽ thay đổi", ông Orban nói.

Thủ tướng Viktor Orban tại Budapest, Hungary hồi tháng 1/2020. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Orban ngày càng đối mặt với nhiều chỉ trích vì không giải quyết được tình trạng tham nhũng ở Hungary và giữ quan hệ gần gũi với Nga bất chấp cuộc chiến ở Ukraine.

Liên minh châu Âu (EU) đã đóng băng hơn 30 tỷ USD tài trợ cho Hungary vì các vấn đề về pháp quyền và tham nhũng chưa được giải quyết. Washington cũng đã trừng phạt một ngân hàng Nga có trụ sở tại Hungary, buộc Budapest phải rút khỏi tổ chức này.

Đại sứ Mỹ tại Hungary David Pressman cho rằng Budapest nên tập trung vào chiến sự Ukraine, "nơi hàng nghìn người đang chết vì cuộc chiến của Nga", thay vì lan truyền "tin giả" và vẫn kiên trì giữ quan hệ với Moskva.

Thanh Tâm (Theo AFP, Bloomberg)