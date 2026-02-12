Thủ tướng Hungary: EU nên ngừng chuyển tiền cho Ukraine

Thủ tướng Hungary cho rằng EU cần chấm dứt viện trợ Ukraine nếu thực sự nghiêm túc với mục tiêu vực dậy nền kinh tế của liên minh.

"Đừng gửi tiền cho người khác nếu các vị cần chúng để tăng khả năng cạnh tranh. Do đó, hãy dừng chuyển tiền cho Ukraine", Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói với các phóng viên hôm nay, trước khi bước vào cuộc đàm phán với các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ.

Từ khi xung đột Ukraine bùng phát đến cuối năm 2025, EU và các quốc gia thành viên đã viện trợ cho Kiev tổng cộng 210 tỷ USD về lĩnh vực quân sự, kinh tế và chính trị. EU có 27 quốc gia thành viên với tổng GDP khoảng 21,4 nghìn tỷ USD.

Thủ tướng Orban được đánh giá là lãnh đạo EU thân cận nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập EU vài ngày sau khi chiến sự bùng phát, song không thể tiến hành đàm phán để vào liên minh do bị Thủ tướng Hungary phủ quyết.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại lâu đài Alden Biesen, Bỉ ngày 12/2. Ảnh: AFP

Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày tuyên bố Ukraine "sẽ làm mọi thứ" nhằm sẵn sàng về mặt kỹ thuật để gia nhập EU vào năm 2027.

"Tôi muốn có thời gian cụ thể. Moskva sẽ làm mọi cách để ngăn chặn tiến trình này nếu trong thỏa thuận ký giữa Mỹ, Nga, Ukraine và châu Âu không có ngày tháng cụ thể, thậm chí họ không cần tự làm điều này mà thông qua một số đại diện châu Âu nhất định", ông Zelensky cho hay.

Thủ tướng Hungary sau đó đáp trả lãnh đạo Ukraine rằng "ngài đang đi sai hướng". "Gia nhập EU dựa trên năng lực. Các nước thành viên đặt ra điều kiện, chứ không phải quốc gia ứng viên", ông nói thêm.

Ông Orban chỉ trích Tổng thống Zelensky công khai đề nghị gia nhập EU vào năm 2027 và coi đó là đảm bảo an ninh, trong khi các chỉ huy quân đội Ukraine "đưa ra những lời đe dọa gay gắt với Hungary".

"Ukraine gia nhập EU sẽ không mang lại hòa bình, thay vào đó là xung đột cho châu Âu. Chúng ta không cần bàn cãi về việc Hungary sẽ không tài trợ, trang bị vũ khí hay hợp pháp hóa mối đe dọa an ninh nhằm vào chính mình", Thủ tướng Orban nói.

Giới chức EU và Ukraine chưa bình luận về những phát biểu trên.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)