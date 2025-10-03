Thủ tướng Hungary: EU mạnh hơn nên không cần sợ Nga

Thủ tướng Orban bình luận rằng EU vượt trội về dân số, GDP và chi tiêu quốc phòng nên không cần coi Nga là mối đe dọa.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban ngày 2/10 có cuộc tranh cãi bất ngờ với nhóm phóng viên Ba Lan về căng thẳng giữa Liên minh châu Âu (EU) với Nga, khi gặp gỡ báo chí trước thềm hội nghị Cộng đồng Chính trị châu Âu tại thủ đô Copenhagen của Đan Mạch.

Một người trong nhóm phóng viên Ba Lan, khi đó đang phỏng vấn Thủ tướng Donald Tusk, hỏi với sang Thủ tướng Orban bằng tiếng Anh rằng "mối đe dọa lớn nhất đối với châu Âu là gì?". Ông Tusk lập tức nói với người đồng cấp rằng "đây là câu hỏi khiêu khích", dường như tìm cách giữ hòa khí ngoại giao trước phiên họp giữa các lãnh đạo EU.

Thủ tướng Orban giữ bình tĩnh và đáp lại rằng mối nguy thực sự của châu Âu "không phải là quốc gia cụ thể nào mà là tụt hậu kinh tế và mất tính cạnh tranh". Phóng viên Ba Lan tiếp tục chất vấn lãnh đạo Hungary vì sao ông không nghĩ Nga là mối đe dọa.

"Chúng ta mạnh hơn nước Nga. Phóng viên phải biết so sánh và lấy thông tin củng cố quan điểm của anh đi. Chúng ta có hơn 400 triệu dân, còn Nga có khoảng 130 triệu. Nếu so về GDP, Nga quá nhỏ so với EU. Nếu cộng toàn bộ chi tiêu quân sự của 27 nước thành viên, chúng ta cũng vượt Nga. Vậy thì tại sao phải sợ? Chúng ta mạnh hơn họ mà", ông trả lời.

Thủ tướng Victor Orban trả lời báo chí ở Copenhagen, Đan Mạch, ngày 2/10. Ảnh: Reuters

Ông Orban nhấn mạnh điểm then chốt là liệu châu Âu có lãnh đạo đủ mạnh để đoàn kết và bảo vệ lợi ích chung hay không, đồng thời nhấn mạnh đây là vấn đề cấp bách của liên minh.

Thủ tướng Hungary được xem là người có lập trường thân thiện với Nga nhất trong số lãnh đạo châu Âu. Ông nhiều lần phản đối Ukraine gia nhập EU và NATO, do lo ngại những hệ quả khó lường với địa chính trị châu Âu. Ông cũng bị một số lãnh đạo châu Âu chỉ trích vì phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Hungary hồi cuối tháng 9, Thủ tướng Orban từng tuyên bố rằng Nga "đã suy yếu về quân sự lẫn kinh tế" nhưng về bản chất "đã giành phần thắng" trong chiến sự Ukraine. Ông cho rằng Moskva đang cân nhắc đàm phán hòa bình "vào lúc nào và với ai".

Lãnh đạo Hungary cũng lập luận rằng Budapest không e ngại Moskva dù luôn chủ trương ủng hộ đối thoại và hòa bình. "Chúng ta mạnh hơn, chẳng qua đang cư xử như thể mình rất yếu. Nếu máy bay không người lái Nga bay vào vùng trời Hungary, chúng tôi sẵn sàng bắn hạ chúng, không cần phải sợ", ông tuyên bố.

Thanh Danh (Theo UNN, TASS, Guardian)