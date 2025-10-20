Thủ tướng: Hoàn thiện cơ chế phát triển ba đặc khu kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ hoàn thiện cơ chế đặc thù cho Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc, hướng tới hình thành cực tăng trưởng và mô hình đặc khu thế hệ mới của Việt Nam.

Sáng 20/10, tại phiên khai mạc kỳ họp 10 Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu trọng tâm năm 2026 là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển. Trong đó, ba đặc khu Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc được xem là "mũi đột phá" về chính sách, tạo không gian kinh tế đặc biệt, thu hút đầu tư chiến lược trong công nghệ, logistics, du lịch và tài chính quốc tế.

Theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ thiết kế cơ chế vượt trội về thuế, đầu tư, đất đai, quy hoạch và quản lý hành chính cho ba đặc khu, cho phép áp dụng thử nghiệm các mô hình kinh tế mới, dịch vụ tài chính hiện đại, công nghiệp công nghệ cao và trung tâm logistics toàn cầu. Đây là bước đi nhằm khai thác hiệu quả các vùng động lực chiến lược ở Bắc Bộ, miền Trung và Nam Bộ, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới trong giai đoạn 2026-2030.

Cùng với đó, Chính phủ đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tuyến tốc độ cao Bắc - Nam, các tuyến cao tốc kết nối vùng, và các cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Liên Chiểu, Hòn Khoai. Hạ tầng số, 5G, internet vệ tinh và trung tâm dữ liệu sẽ được đầu tư đồng bộ để phục vụ chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế chia sẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính báo cáo trước Quốc hội sáng 20/10. Ảnh: Hoàng Phong

Đánh giá cán bộ công chức, viên chức bằng KPI

Thủ tướng cho biết bộ máy hành chính tiếp tục được tinh gọn, tăng tính chủ động, tự chủ và kiến tạo của địa phương. Chính phủ sẽ ban hành bộ tiêu chí KPI để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lấy sự hài lòng của người dân, uy tín và hiệu quả làm thước đo.

Chính phủ tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở mọi cấp học, thúc đẩy đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai và dạy trí tuệ nhân tạo (AI) trong trường phổ thông. Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo nhanh 100.000 kỹ sư trong lĩnh vực chip bán dẫn và AI, phát triển các đại học quốc gia, trung tâm nghiên cứu và cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao, đồng thời triển khai 11 nhóm công nghệ chiến lược để tạo lợi thế cạnh tranh mới.

Chính phủ cũng xây dựng đề án xử lý ô nhiễm không khí, ùn tắc giao thông tại Hà Nội, TP HCM; điều chỉnh tiêu chuẩn khí thải phương tiện; triển khai các chương trình phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên, miền Bắc; đồng thời đẩy mạnh công nghiệp quốc phòng và an ninh theo hướng hiện đại, lưỡng dụng.

Chi 1,1 triệu tỷ đồng an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng cho biết trong nhiệm kỳ 2021-2025, Việt Nam đạt và vượt 22 trong 26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, với nhiều kết quả nổi bật. GDP năm 2025 tăng hơn 8%, quy mô nền kinh tế khoảng 510 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.000 USD. Hạ tầng phát triển mạnh, với hơn 3.200 km cao tốc, 1.700 km đường ven biển và giai đoạn 1 sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành.

Chính phủ đã chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,3%, tăng thu nhập bình quân người lao động từ 5,5 lên 8,3 triệu đồng mỗi tháng. Hơn 334.000 căn nhà tạm, dột nát được xóa, 633.000 căn nhà ở xã hội triển khai. Từ năm học 2025-2026, học sinh mầm non đến phổ thông được miễn, hỗ trợ học phí; nhiều trường nội trú, bán trú vùng biên giới được đầu tư xây dựng.

Chính phủ cũng tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, giảm 145.000 biên chế, tiết kiệm chi thường xuyên khoảng 39.000 tỷ đồng mỗi năm. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; thu hồi hơn 425.000 tỷ đồng và hàng nghìn ha đất.

Việt Nam tái đắc cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2026-2028, thiết lập quan hệ đối tác với 38 quốc gia, trong đó có 5 ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các sự kiện lớn như 80 năm Quốc khánh, 50 năm Giải phóng miền Nam, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ "được tổ chức thành công", Chính phủ bố trí gần 11.000 tỷ đồng tặng quà cho người dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên khai mạc kỳ họp 10 Quốc hội khóa 15, sáng 20/10. Ảnh: Hoàng Phong

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đánh giá hai năm cuối nhiệm kỳ, đặc biệt năm 2025, "đã chứng kiến những quyết sách mang tính lịch sử". Theo ông, sự chuyển đổi sâu rộng về thể chế, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, triển khai mô hình chính quyền hai cấp cùng cải cách mạnh về pháp luật, kinh tế tư nhân, hạ tầng chiến lược đã tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Ủy ban đánh giá thể chế được hoàn thiện mạnh mẽ, mô hình hai cấp đi vào thực chất, liên kết vùng chuyển biến về chất, hình thành chuỗi đô thị, công nghiệp, dịch vụ gắn với kinh tế biển và thí điểm Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Chính sách giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn giáo được thực hiện đồng bộ, an sinh bảo đảm, quốc phòng, an ninh được củng cố, đối ngoại đạt nhiều thành tựu.

Tuy nhiên, Ủy ban lưu ý một số dự án hạ tầng trọng điểm còn chậm tiến độ, ba đột phá chiến lược chưa tạo chuyển biến rõ rệt; pháp luật còn chồng chéo, mô hình chính quyền hai cấp còn vướng về tổ chức và nhân sự; tốc độ già hóa dân số nhanh, tỷ suất sinh chỉ 1,91 con mỗi phụ nữ; biến đổi khí hậu và thiên tai tiếp tục là thách thức lớn.

Ủy ban đề nghị năm 2026 Chính phủ tập trung phát triển công nghiệp nền tảng, năng lượng sạch, công nghệ cao và mới nổi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, không gian vũ trụ, lượng tử; đồng thời hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, đầu tư hạ tầng hiện đại, thông minh, kết nối quốc tế, thúc đẩy năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Vũ Tuân