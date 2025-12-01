Thủ tướng: Hạn chế tối đa tác động tiêu cực của nhóm lợi ích

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sửa đổi quy định để hạn chế tối đa tác động tiêu cực của nhóm lợi ích và bảo vệ người dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm.

Chiều 1/12, chủ trì hội nghị Đảng ủy Chính phủ tổng kết công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ bên cạnh những kết quả đạt được, công tác này còn hạn chế, bất cập.

Người đứng đầu một số cơ quan chưa chú trọng đúng mức tầm quan trọng của phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, dẫn đến thiếu quyết liệt, xử lý chưa nghiêm minh. Việc tự kiểm tra, tự phát hiện và xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan còn yếu.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá tình trạng tham nhũng vặt, nhũng nhiễu, tiêu cực trong khu vực hành chính, dịch vụ công chưa được ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả. Tham nhũng trên một số lĩnh vực còn nghiêm trọng, phức tạp với biểu hiện ngày càng tinh vi, gây bức xúc trong xã hội.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chiều 1/12. Ảnh: Nhật Bắc

"Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Phải cảnh giác, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không lơ là, mất cảnh giác", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Đảng ủy Chính phủ tiếp tục xác định phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là "nhiệm vụ sống còn". Các bộ ngành, địa phương quyết liệt rà soát văn bản pháp luật để sửa theo hướng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

Các quy định cũng cần sửa đổi theo hướng bảo vệ người dám đấu tranh, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung; hạn chế tối đa sự tác động tiêu cực của "nhóm lợi ích"; ngăn chặn nguy cơ nảy sinh tham nhũng, tiêu cực ngay từ khi xây dựng chính sách, pháp luật.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, lãng phí. Thanh tra Chính phủ được giao tập trung thanh tra lĩnh vực nhạy cảm, nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực. Vụ việc có dấu hiệu tội phạm cần chuyển ngay sang cơ quan điều tra. Các đơn vị ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, xóa bỏ cơ chế xin cho.

"Có giải pháp quyết liệt chấn chỉnh, xử lý tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ sai không dám làm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp", Thủ tướng nói và nhấn mạnh tạo điều kiện cho nhân dân trực tiếp tố giác tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các dự án thua lỗ, năng lượng quan trọng tồn đọng kéo dài, ngân hàng chuyển giao bắt buộc, ngân hàng SCB cần xử lý dứt điểm. Đảng ủy Chính phủ tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý gần 3.000 dự án tồn đọng, kéo dài.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà (giữa), Phó thủ tướng Lê Thành Long (bên phải) và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, dự hội nghị chiều 1/12. Ảnh: Nhật Bắc

Đánh giá tham nhũng, tiêu cực là "giặc nội xâm", Thủ tướng nêu rõ đây là cuộc đấu tranh lâu dài, khó khăn, phức tạp, rất nhạy cảm. Cần phải luôn giữ bản lĩnh, tỉnh táo với trái tim nóng, cái đầu lạnh, tinh thần cách mạng, tiến công, tạo phong trào, xu thế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của từng tập thể, cá nhân, tạo thành sức mạnh tổng hợp, quyết tâm chính trị cao phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, người đứng đầu Chính phủ nói.

Vũ Tuân