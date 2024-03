Thủ tướng Haiti từ chức trước áp lực băng đảng

Thủ tướng Haiti Ariel Henry chấp nhận từ chức sau nhiều tuần các băng đảng trên quốc đảo phát động chiến dịch bạo lực để tìm cách hạ bệ ông.

"Chúng tôi xác nhận Thủ tướng Henry từ chức vào thời điểm thành lập hội đồng tổng thống chuyển tiếp và bổ nhiệm thủ tướng lâm thời", Irfaan Ali, Tổng thống Guyana, nước đang giữ chức Chủ tịch Cộng đồng Caribe, ngày 11/3 cho biết.

Ông Henry, 74 tuổi, nắm giữ vai trò thủ tướng và quyền tổng thống Haiti sau khi tổng thống Jovenel Moise bị ám sát năm 2021.

Thông báo về việc ông Henry từ chức được đưa ra sau khi các lãnh đạo khu vực Caribe họp bàn cùng thành viên các đảng phái chính trị, đại diện lĩnh vực tư nhân, xã hội dân sự và các nhóm tôn giáo Haiti ở Jamaica hôm 11/3 để thảo luận việc thành lập hội đồng chuyển tiếp nhằm mở đường cho cuộc bầu cử đầu tiên kể từ năm 2016.

Mỹ tuần trước cũng kêu gọi "đẩy nhanh" việc thành lập hội đồng tổng thống ở Haiti.

Thủ tướng Haiti Ariel Henry phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Port-au-Prince tháng 10/2023. Ảnh: Reuters

Haiti gặp khủng hoảng nhiều năm qua và vụ ám sát tổng thống Moise càng khiến đất nước thêm hỗn loạn. Theo thỏa thuận chính trị được ký kết sau vụ ám sát ông Moise, Haiti sẽ tổ chức bầu cử và Thủ tướng Henry chuyển giao quyền lực cho người được bầu trước ngày 7/2/2024.

Tuy nhiên, ông Henry đã trì hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử với lý do cần thiết lập lại an ninh để đảm bảo cử tri được đi bỏ phiếu tự do và công bằng.

Bạo lực leo thang ở thủ đô Port-au-Prince từ ngày 29/2, sau khi Jimmy Cherizier, cựu cảnh sát và hiện là thủ lĩnh băng đảng khét tiếng ở Haiti, kêu gọi các nhóm vũ trang mở chiến dịch phối hợp tấn công lật đổ Thủ tướng Henry.

Lợi dụng thời điểm ông Henry công du tới Kenya, các băng đảng phát động tấn công khắp thủ đô Port-au-Prince. Sau khi rời Kenya, ông Henry gặp khó khăn trong việc về nước và mắc kẹt ở vùng lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ từ hôm 5/3.

Sau thông báo từ chức của ông Henry, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông được tự do ở lại Puerto Rico hoặc có thể đến nơi khác. Theo quan chức này, ông Henry bày tỏ mong muốn về nước khi tình hình an ninh ở Haiti được cải thiện.

Cũng theo quan chức Mỹ, quyết định từ chức của ông Henry được đưa ra lần đầu hôm 8/3.

Lốp xe bốc cháy gần Trung tâm Cải tạo Quốc gia ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 3/3, sau khi băng đăng tấn công nhà tù khiến hàng nghìn tù nhân vượt ngục. Ảnh: AFP

Huyền Lê (Theo Reuters)