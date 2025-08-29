Thủ tướng giao 442 ha khu vực biển cho Lọc hóa dầu Bình Sơn

Thủ tướng vừa giao Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) quyền sử dụng 442 ha khu vực biển tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi để phục vụ hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Theo đó, khu vực biển được giao gồm ba hạng mục chính: cảng nhập dầu thô (SPM) diện tích hơn 329 ha, độ sâu khai thác tối đa 40 m; cảng xuất sản phẩm (Jetty) diện tích khoảng 106 ha, độ sâu tối đa 25 m; và khu vực xây dựng hệ thống ống dẫn ngầm lấy nước, xả nước làm mát diện tích 6,5 ha, độ sâu tối đa 15 m.

Thời hạn sử dụng khu vực biển với cảng nhập dầu thô và cảng xuất sản phẩm là 25 năm. Riêng khu vực lắp đặt đường ống ngầm lấy và xả nước làm mát có thời hạn đến ngày 15/12/2035.

Trong thời gian sử dụng, BSR có trách nhiệm dùng khu vực biển đúng mục đích, diện tích, phạm vi được giao; không được mở rộng ngoài ranh giới khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền. BSR đồng thời phải thực hiện cung cấp báo cáo định kỳ cho Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan quản lý. Các hoạt động xây dựng, khai thác phải bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hàng hải, không ảnh hưởng đến môi trường, nguồn lợi thủy sản và quyền khai thác hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Quyết định cũng yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường biển, hải đảo, thủy sản; triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu, cháy nổ; dừng ngay hoạt động nếu chỉ số quan trắc vượt mức cho phép hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng. BSR chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây thiệt hại cho cộng đồng hoặc tổ chức, cá nhân khác trong quá trình sử dụng khu vực biển.

Khi hết thời hạn, doanh nghiệp phải báo cáo đánh giá toàn diện về quá trình khai thác, mức độ phù hợp với quy luật tự nhiên, các xung đột nếu có và hiệu quả của các biện pháp bảo vệ môi trường.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, đặt tại xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam, khánh thành năm 2009. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3 tỷ USD, công suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô mỗi năm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Nhà máy do Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn quản lý, vận hành, là dự án lọc dầu quy mô lớn đầu tiên của cả nước và được xem là công trình trọng điểm quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực miền Trung.

