Thủ tướng gặp Tổng thống Pháp, Thủ tướng Đức tại hội nghị G20

Tại cuộc gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G20 hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định coi trọng, phát triển quan hệ với Pháp là yêu cầu khách quan và lựa chọn rất quan trọng của Việt Nam, đề nghị hai bên tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, mong sớm đón Thủ tướng Pháp thăm Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Hai lãnh đạo trao đổi về tình hình thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu gây thiên tai ở nhiều nơi trên thế giới. Tổng thống Macron chia sẻ sâu sắc với người dân Việt Nam về những thiệt hại về người và của do các đợt bão lũ gây ra. Hai bên chia sẻ sự cần thiết phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, hợp tác để ngăn chặn, chống đỡ và khắc phục những hệ quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Macron tại hội nghị G20 hôm 23/11. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), đề nghị Pháp sớm thông qua Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), thúc đẩy Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Tổng thống Macron đánh giá các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, quốc phòng đang được triển khai rất hiệu quả. Ông nhất trí hai bên sớm hoàn thiện và thông qua Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố chung về Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai lãnh đạo chia sẻ quan tâm chung về tình hình thương mại thế giới, các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh sáng kiến của Pháp về an ninh mạng, nhất trí hai bên tăng cường phối hợp trong lĩnh vực này.

Tổng thống Macron nhất trí hai bên cần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, tăng cường tự chủ chiến lược trong bối cảnh chính trị, thương mại quốc tế nhiều biến động như hiện nay, đồng thời phối hợp với các đối tác ủng hộ chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức và luôn đánh giá cao vai trò đầu tàu của Đức trong Liên minh Châu Âu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz tại hội nghị G20 hôm 23/11. Ảnh: VGP

Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ sự hiện diện tích cực của Đức tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và vì các mục tiêu phát triển bền vững chung ở khu vực.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác trong bối cảnh thế giới và khu vực hiện nay, khẳng định cần tiếp tục thúc đẩy thương mại tự do, lưu thông hàng hóa và dịch vụ, tháo gỡ ách tắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, phục vụ lợi ích của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đức tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường, đào tạo nghề..., thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực đào tạo nghề với Việt Nam theo mô hình đào tạo nghề song hành của Đức, tạo thuận lợi cho công nhận bằng nghề của Việt Nam theo tiêu chuẩn Đức, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Thủ tướng Merz đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, cũng như những thành tựu mọi mặt của Việt Nam thời gian qua, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hướng tới châu Á - Thái Bình Dương của Đức.

Ông nhấn mạnh mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu, thế mạnh bổ trợ lẫn nhau, trong đó có lĩnh vực khoáng sản, đường sắt cao tốc, đào tạo nghề, phát triển công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng, đồng thời đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác về đào tạo nghề.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai nước hợp tác bảo đảm an ninh, chống lại các loại tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến an ninh quốc gia, bảo đảm ổn định xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ngày gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store, Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly và Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) Mathias Cormann.

Phạm Giang