Thủ tướng Đức: Thanh niên Ukraine cần ở lại phục vụ đất nước

Thủ tướng Merz đề nghị Tổng thống Zelensky ngăn thanh niên Ukraine đổ sang Đức, cho rằng họ cần ở lại quê hương để phục vụ đất nước.

"Trong cuộc điện đàm dài hôm nay, tôi đề nghị Tổng thống Ukraine đảm bảo rằng thanh niên nước này không đổ sang Đức với số lượng ngày một tăng, thay vào đó phục vụ trong chính đất nước mình. Nơi đó cần họ", Thủ tướng Đức Friedrich Merz ngày 13/11 cho biết.

Bình luận về cuộc điện đàm với Thủ tướng Merz, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã trao đổi với lãnh đạo Đức về tình hình trên chiến trường và cảm ơn Berlin về viện trợ dành cho Kiev. Ông không đề cập vấn đề người tị nạn Ukraine.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Berlin hồi tháng 8. Ảnh: AFP

Sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát đầu năm 2022, nước này đã áp đặt thiết quân luật và cấm đàn ông tuổi từ 18 đến 60 rời khỏi đất nước, kể cả những người không đủ điều kiện nhập ngũ.

Tổng thống Zelensky hồi tháng 8 ban hành quy định mới cho phép nam giới dưới 23 tuổi được ra nước ngoài. Mục đích của ông là chấm dứt tình trạng phụ huynh Ukraine gửi con cái đến quốc gia khác trước khi tròn 18 tuổi, từ đó tránh phải gia nhập quân đội trong tương lai. Kiev đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25 để khắc phục tình trạng thiếu binh sĩ trên tiền tuyến.

Đức cho biết nam thanh niên Ukraine bắt đầu đến nước này với số lượng lớn kể từ khi Tổng thống Zelensky nới lỏng lệnh cấm đi lại, tăng từ mức 100 người mỗi tuần lên gần 1.000 người.

Quân nhân Ukraine tham gia huấn luyện tại tỉnh Kharkov hồi tháng 10. Ảnh: AFP

Có gần 1,3 triệu người tị nạn Ukraine ở Đức tính đến tháng 10, con số lớn nhất trong EU. Khoảng 460.000 người Ukraine ở độ tuổi lao động đang được hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Đức, điều vấp phải chỉ trích từ đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD).

AfD, đảng đối lập hàng đầu ở Đức, nhiều lần phản đối việc Berlin hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Kiev, đồng thời đề xuất ngừng cung cấp trợ cấp thất nghiệp cho người Ukraine, mà chỉ cho họ hưởng mức hỗ trợ thấp hơn dành cho người tị nạn.

Trước sức ép chính trị, liên minh cầm quyền ở Đức đang soạn thảo dự luật để giảm trợ cấp cho công dân Ukraine nhập cảnh sau ngày 1/4, nhằm mục đích khuyến khích họ tìm việc làm.

Phạm Giang (Theo Reuters, Kyiv Independent, Telegraph)