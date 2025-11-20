Thủ tướng dự khánh thành bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân dự lễ khánh thành bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Algiers của Algeria.

Tại lễ khánh thành ở khuôn viên trên Đại lộ Hồ Chí Minh tại thủ đô Algiers của Algeria hôm 20/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân đã đặt hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo TTXVN.

Bia tưởng niệm có nội dung bằng tiếng Arab và tiếng Việt, viết về thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng lãnh đạo Algeria tại lễ khánh thành bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers ngày 20/11. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Algeria có quá khứ rất tốt đẹp và tương lai tươi sáng. Hai nước thống nhất nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược là cột mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị, anh em của Việt Nam và Algeria.

Thủ tướng đề nghị người dân hai nước tiếp tục truyền cảm hứng và tạo động lực cho các thế hệ mai sau về tăng cường quan hệ song phương, cảm ơn Algeria đã dành tình cảm hết sức đặc biệt cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt và ủng hộ tích cực cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Algeria. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đến thành phố Biskra của Algeria vào năm 1946, là một trong các lãnh đạo quốc tế đầu tiên công nhận chính phủ lâm thời Algeria năm 1958, đặt nền móng quan trọng phát triển quan hệ giữa hai nước.

Đại lộ Hồ Chí Minh dài 3 km, nằm ven bờ Địa Trung Hải và trên trục đông - tây được đánh giá là đẹp nhất ở thành phố Algiers. Điểm đầu của đại lộ là nơi các chiến sĩ cách mạng Algeria tháng 11/1954 nổ phát súng đầu tiên, phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang kéo dài 8 năm giành độc lập dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers, Algeria, ngày 20/11. Ảnh: TTXVN

Trong cuộc hội kiến với Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự gắn bó giữa hai đất nước không đổi thay, dù thời gian và thế giới thay đổi.

Thủ tướng cho rằng hai bên cần sớm xây dựng kế hoạch hành động cụ thể. Về kinh tế - thương mại - đầu tư, Thủ tướng đề nghị Algeria sớm phê chuẩn các hiệp định, ủng hộ mở rộng những dự án khai thác chế biến dầu mỏ.

Với thế mạnh của mình, Việt Nam sẵn sàng góp phần bảo đảm an ninh lương thực cho Algeria. Trong sản xuất nông nghiệp và chế biến hải sản, hai bên có thể kết hợp trí tuệ của mỗi nước với tài nguyên của Algeria để thúc đẩy hợp tác phục vụ nhân dân Algeria và xuất khẩu sang các nước châu Phi.

Hai nước cần tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh, trong đó có hợp tác an ninh mạng, an ninh phi truyền thống và làm mới các lĩnh vực hợp tác trước đây như cử chuyên gia y tế, giáo dục, thúc đẩy hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh, đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, du lịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune ngày 19/11. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Abdelmadjid Tebboune cho rằng hai bên cần thiết lập cơ chế giám sát và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập. Ông nhận định hai nước còn nhiều lĩnh vực để ưu tiên thúc đẩy hợp tác như vũ trụ, dược phẩm, sản xuất chè, sản xuất linh kiện và du lịch.

Thủ tướng ngày 20/11 hội kiến với ông Azzouz Nasri, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, tức Thượng viện Algeria. Ông Nasri hoan nghênh hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược, nhấn mạnh Việt Nam luôn là đối tác ưu tiên của Algeria.

Hai bên khẳng định tầm quan trọng của hợp tác giữa hai nghị viện trong tổng thể quan hệ song phương và nhất trí đẩy mạnh hợp tác hiệu quả giữa quốc hội hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Algeria Azzouz Nasri ngày 20/11. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng đề nghị hai bên sớm có chương trình hành động cụ thể giữa các cơ quan hành pháp, rà soát những văn bản hợp tác phù hợp với bối cảnh và tình hình mới, đề nghị Thượng viện Algeria ủng hộ, tiếp tục tạo dựng hành lang pháp lý vững chắc cho hợp tác song phương, ký kết và phê chuẩn các thỏa thuận nền tảng.

Hai lãnh đạo khẳng định cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, nghệ thuật tôn vinh lịch sử và truyền thống, giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về mối quan hệ chí tình, chí nghĩa anh em và tăng cường hiểu biết giữa hai dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng ngày hội kiến ông Ibrahim Boughali, Chủ tịch Quốc hội Nhân dân, tức Hạ viện Algeria. Thủ tướng bày tỏ mong muốn hai bên sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể để hiện thực hóa khuôn khổ quan hệ mới và mong Chủ tịch Hạ viện Algeria ủng hộ quá trình này.

Ông Ibrahim Boughali bày tỏ vui mừng khi Algeria là Đối tác Chiến lược đầu tiên của Việt Nam tại châu Phi. Ông mong muốn hợp tác kinh tế giữa hai nước sẽ hiệu quả hơn nữa, góp phần vun đắp quan hệ chính trị.

Hạ viện Algeria đang thực hiện cải tổ nhiều quy định pháp luật, trong đó có luật liên quan đến kinh tế thương mại điện tử. Phía Algeria mong muốn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm Việt Nam về vấn đề này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Algeria Ibrahim Boughali ngày 20/11. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng cho rằng Việt Nam và Algeria đều là những nước đang phát triển và có nhiều điều có thể trao đổi, học hỏi cách làm hay, hiệu quả từ nhau, nhất là luật pháp về đầu tư, đất đai, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Việt Nam sắp tới sẽ đầu tư vào Algeria để trồng chuối, chè, sản xuất gạo và thủy hải sản. Thủ tướng đề nghị Hạ viện Algeria ủng hộ, nhất là trong công tác giao mặt bằng, mặt nước. Thủ tướng cũng đề nghị Algeria tiếp tục tạo điều kiện cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động ổn định, hiệu quả tại mỏ Bir Seba.

Ông Ibrahim Boughali khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sẽ được hưởng các ưu đãi riêng biệt, đánh giá những dự án kinh tế mà hai bên đã thống nhất là phù hợp với chính sách đa dạng hóa nền kinh tế của Algeria.

Nguyễn Tiến