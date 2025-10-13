Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày

Tết Âm lịch 2026 sẽ kéo dài 9 ngày từ 14/2 đến hết 22/2, tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ.

Văn phòng Chính phủ hôm nay cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày.

Theo đó, công chức, người lao động sẽ nghỉ 5 ngày theo quy định (một ngày trước và bốn ngày sau Tết), cộng thêm bốn ngày cuối tuần trước và sau, tổng cộng 9 ngày. Công chức, người lao động trở lại làm việc ngày 23/2, tức mùng 7 Tết.

Người Hà Nội sắm hoa Tết ở chợ Quảng Bá. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng giao Bộ trưởng Nội vụ thông báo cho các cơ quan, doanh nghiệp, người lao động. Các đơn vị sắp xếp bộ phận ứng trực, làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, phục vụ người dân. Bộ ngành, địa phương đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định giá cả, thị trường, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian nghỉ Tết.

Đây là năm thứ hai liên tiếp kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày nhờ liền kề cuối tuần. Kỳ nghỉ dài tạo thuận lợi cho người dân bố trí đi lại, mua sắm và giảm tải giao thông cuối năm.

Việt Nam có 11 ngày nghỉ lễ chính thức mỗi năm, ít hơn mức trung bình của các nước Đông Nam Á. Lịch nghỉ gồm: Tết Dương lịch một ngày, Tết Âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương một ngày, dịp 30/4 và 1/5 hai ngày, Quốc khánh hai ngày. Từ năm 2021, Quốc khánh được bổ sung một ngày nghỉ và Chính phủ quyết định nghỉ 1/9 hoặc 3/9 tùy năm. Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam được nghỉ thêm ngày Tết cổ truyền và Quốc khánh của nước họ.

Hồng Chiêu