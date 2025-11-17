Thủ tướng đề nghị Việt Nam - Kuwait tăng hợp tác về khoa học công nghệ

Thủ tướng hội kiến với Quốc vương Kuwait, đề nghị hai bên thúc đẩy 9 lĩnh vực hợp tác trọng tâm, trong đó có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Sau lễ đón chính thức tại Cung điện Bayan, thủ đô Kuwait, Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 17/11 hội kiến Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Quốc vương Kuwait mong muốn hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh lương thực, khoa học - công nghệ cũng như phối hợp lập trường trong các vấn đề quốc tế, theo thông cáo Bộ Ngoại giao.

Quốc vương khẳng định với vai trò là Chủ tịch Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), Kuwait hết sức quan tâm tăng cường hợp tác giữa GCC với Việt Nam và ASEAN, coi Việt Nam là cửa ngõ chiến lược để mở rộng hợp tác với ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tại Cung Bayan ngày 17/11. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 9 lĩnh vực trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, trong đó có tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, tích cực trao đổi đoàn cấp cao. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh trụ cột hợp tác về năng lượng, mở rộng hợp tác dầu khí và tạo đột phá trong quan hệ đầu tư.

Thủ tướng mong Quốc vương chỉ đạo Cơ quan đầu tư Kuwait tăng cường đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ thương mại.

Thủ tướng đề nghị Quốc vương ủng hộ sớm đàm phán, ký kết FTA Việt Nam -GCC và sớm đàm phán Hiệp định bảo đảm an ninh lương thực và các dự án hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Halal tại Việt Nam.

Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác về quốc phòng, an ninh, hợp tác phát triển các thiết bị quốc phòng lưỡng dụng, trong đó có thiết bị UAV, tham gia các triển lãm quốc phòng của nhau, hợp tác trong việc xử lý các thách thức an ninh phi truyền thống, tăng cường hợp tác an ninh mạng.

Thủ tướng cũng đề nghị đẩy mạnh hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trên các lĩnh vực và tăng cường hợp tác du lịch, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, hợp tác lao động, văn hóa, thể thao, giáo dục đào tạo.

Thủ tướng cũng khẳng định với những tiềm năng và thế mạnh của mình, Việt Nam sẵn sàng cùng Kuwait tham gia đóng góp vào các nỗ lực chung thúc đẩy hòa bình và tái thiết ở khu vực Trung Đông.

Hai lãnh đạo ủng hộ việc thắt chặt tin cậy chính trị và tăng cường phối hợp, tham vấn trong các vấn đề khu vực và quốc tế, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới, nhất trí định hướng đưa quan hệ hai nước lên tầm chiến lược.

Kuwait hiện là đối tác thương mại và đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam trong các nước thuộc GCC. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2024 đạt 7,3 tỷ USD.

Dự án đầu tư lớn nhất của Kuwait tại Việt Nam là Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD. Hiện giữa hai nước đã có một số thỏa thuận hợp tác kết nối hợp tác địa phương như TP Hồ Chí Minh và tỉnh Ahmadi, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Al Farwaniyh.

Ngọc Ánh