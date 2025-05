Thủ tướng đề nghị Tòa án quốc tế về Luật biển hỗ trợ đào tạo cán bộ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tòa án quốc tế về Luật biển tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo cán bộ am hiểu sâu về luật pháp quốc tế.

Chiều 6/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Tomas Heidar, Chánh án Tòa án quốc tế về Luật biển (ITLOS) tại trụ sở chính phủ. Thủ tướng khẳng định vai trò to lớn của biển đối với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh Việt Nam xác định mục tiêu trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn, theo Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng đề nghị ITLOS tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ am hiểu sâu về luật pháp quốc tế, trong đó có luật biển quốc tế, để Việt Nam có đội ngũ luật sư có trình độ, khả năng hoạt động trong môi trường quốc tế, tham gia vào việc giải quyết tranh chấp quốc tế và cũng như làm việc tại các thiết chế pháp lý quốc tế và cơ chế đa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chánh án Tòa án quốc tế về Luật biển Tomas Heidar. Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng ghi nhận việc ITLOS đã nhận người Việt Nam vào công tác tại tòa. Ông cho biết Việt Nam đã lựa chọn và giới thiệu ứng cử viên phù hợp vào vị trí Thẩm phán ITLOS nhiệm kỳ 2026-2035.

Thủ tướng đề cao giá trị của UNCLOS 1982, coi đây là bản hiến pháp cho đại dương, tạo khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên biển, là nền tảng cho việc duy trì trật tự, giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển, phục vụ phát triển trên các vùng biển và đại dương, trong đó có Biển Đông.

Thủ tướng cũng khẳng định lại chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc nghiêm chỉnh tôn trọng và tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, giải quyết hòa bình các bất đồng, tranh chấp, bao gồm các tranh chấp liên quan đến biển.

Ghi nhận những nỗ lực của tòa trong việc tổ chức nhiều sự kiện và chương trình đào tạo nhằm tăng cường kiến thức về luật biển quốc tế, Thủ tướng đánh giá cao việc tổ chức thành công hội thảo khu vực về "Vai trò của ITLOS trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan tới Luật biển" tại Hà Nội ngày 5-6/5.

Chánh án Tomas Heidar đánh giá cao việc Việt Nam hỗ trợ và đồng hành cùng ITLOS trong việc tổ chức hội thảo khu vực lần này. Ông chia sẻ Việt Nam là địa điểm phù hợp vì là quốc gia có mối liên hệ chặt chẽ với biển, không chỉ xét từ vị trí địa lý mà còn thể hiện trong các cam kết lâu dài của Việt Nam đối với Công ước UNCLOS 1982.

Ông Heidar đánh giá cao sự ủng hộ tích cực của Việt Nam đối với công việc của ITLOS và trình độ của đội ngũ cán bộ pháp lý Việt Nam.

Hội thảo ngày 5-6/5 do Bộ Ngoại giao phối hợp cùng ITLOS tổ chức, có sự tham dự của 7 đại diện từ ITLOS cùng hơn 70 đại biểu là chuyên gia pháp lý từ 15 quốc gia tại khu vực châu Á, cán bộ làm việc trong lĩnh vực về biển của các bộ, ngành trung ương của Việt Nam và đại diện từ các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội.

Hội thảo gồm 3 phiên tập trung thảo luận về các chủ đề xoay quanh thủ tục, thẩm quyền giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ UNCLOS nói chung và ITLOS nói riêng, các án lệ tiêu biểu và kết thúc bằng tọa đàm bàn tròn giữa các đại biểu tham gia.

ITLOS thành lập trên cơ sở Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS), có thẩm quyền xét xử, giải quyết các tranh chấp liên quan đến giải thích và áp dụng UNCLOS giữa các quốc gia lựa chọn tòa là cơ quan thụ lý, cũng như các vấn đề pháp lý được quy định trong các thỏa thuận khác giữa các quốc gia thành viên.

Tòa hiện có 21 thẩm phán được bầu bởi các nước thành viên công ước, đã giải quyết, thụ lý hơn 30 vụ tranh chấp biển sau 30 năm hoạt động. ITLOS có vai trò quan trọng và có nhiều đóng góp cho việc giữ gìn tính toàn vẹn, làm sáng tỏ các vấn đề và thúc đẩy tuân thủ UNCLOS.

Nguyễn Tiến