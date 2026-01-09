Thủ tướng đề nghị tập đoàn Trung Quốc làm tàu điện ngầm Tân Sơn Nhất - Long Thành

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương nghiên cứu tham gia xây dựng dự án tàu điện ngầm từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Long Thành.

Chiều 9/1, Thủ tướng tiếp ông Nghiêm Giới Hòa, người sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, doanh nghiệp tư nhân lớn của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng, 10 năm liền nằm trong top 500 tập đoàn lớn nhất toàn cầu.

Cùng với tham gia làm dự án tàu điện ngầm từ sân bay Tân Sơn Nhất tới Long Thành, Thủ tướng đề nghị tập đoàn tiếp tục đầu tư nhiều hơn tại Việt Nam, trong đó có hợp tác với doanh nghiệp trong nước để có công trình tiêu biểu gắn với chuyển giao công nghệ. Việc này không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam mà còn thúc đẩy quan hệ hai nước, mang lại lợi ích cho hai bên.

Công trường thi công sân bay Long Thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Đáp lại, ông Nghiêm Giới Hòa cho biết, Tập đoàn Thái Bình Dương đã trúng thầu, đang triển khai ba dự án lớn tại Hà Nội là xây dựng cầu Tứ Liên và hai đường dẫn hai đầu cầu; cầu Ngọc Hồi và hai đường dẫn; tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc. Ông mong muốn tiếp tục tham gia các dự án hạ tầng lớn, gắn bó lâu dài tại Việt Nam theo định hướng mà Thủ tướng đã nêu. Trong đó, Tập đoàn Thái Bình Dương sẽ hợp tác với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về tổ hợp công nghiệp đường sắt và các dự án metro tại Hà Nội, TP HCM.

Hồi tháng 10/2025, TP HCM gửi công văn đến lãnh đạo Chính phủ, đề xuất kết nối đường sắt giữa Tân Sơn Nhất và Long Thành thông qua Metro số 2, sau đó nối vào tuyến Thủ Thiêm - Long Thành.

Theo phương án đề xuất, hành khách từ nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển tiếp đến ga Bà Quẹo của Metro số 2 (Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm). Tại đây, khách chuyển sang đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành để tới sân bay Long Thành.

Ngoài phương án trên, ba hướng kết nối bằng đường sắt còn lại giữa hai sân bay Tân Sơn Nhất - Long Thành theo quy hoạch gồm: Thông qua Metro số 6 và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; thông qua Metro số 4, số 2, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành; thông qua Metro số 2, số 1 (Bến Thành - Suối Tiên nối dài), Metro số 2 ở Đồng Nai và đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.

Vũ Tuân