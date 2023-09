Thủ tướng đề cao vai trò ASEAN trong thế giới đa cực

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng với dân số đông cùng nhiều sáng kiến đang được thúc đẩy, ASEAN đủ khả năng đảm nhận vị thế là một cực trong thế giới đa cực.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2023 tại Jakarta, Indonesia chiều 4/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cục diện thế giới đa cực là xu thế tất yếu, trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược nước lớn ngày càng gay gắt.

Thủ tướng nêu bốn lý do ASEAN đủ khả năng đảm nhận sứ mệnh là một cực trong thế giới đa cực, trung tâm trong hợp tác và cấu trúc khu vực.

Theo ông, ASEAN là khu vực phát triển năng động với dân số hơn 600 triệu. Nơi đây có không gian kinh doanh rộng mở với mạng lưới 8 hiệp định thương mại tự do (FTA) gồm Khu vực Mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) và 7 FTA với các đối tác quan trọng, trong đó Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP). Các hiệp định này tạo nên khu vực thương mại tự do chiếm 30% dân số thế giới và 32% GDP toàn cầu.

Nhiều sáng kiến mới cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ để ASEAN kịp thời nắm bắt, tận dụng cơ hội từ những xu thế phát triển mới như xây dựng Hiệp định khung kinh tế số ASEAN, khung kinh tế tuần hoàn, khung kinh tế biển xanh, chiến lược trung hòa carbon.

Các sáng kiến khác đang được thực hiện để mở rộng hành lang pháp lý kinh doanh như nâng cấp Hiệp định Thương mại và Hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN chiều 4/9. Ảnh: Dương Giang

Thủ tướng cũng khẳng định ASEAN đang là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế trên thế giới. Năm 2022, tăng trưởng kinh tế ASEAN đạt 5,6%, trong khi mức toàn cầu là 2,9%. Kinh tế ASEAN năm nay được dự báo tăng trưởng 4,5%, cao hơn nhóm nước phát triển.

Thương mại trong khối đạt 856 tỷ USD, trong khi đầu tư trong khối đạt 27 tỷ USD, chiếm 12% FDI cả khu vực. Các nước ASEAN ứng phó hiệu quả với thách thức an ninh năng lượng, an ninh lương thực, vượt qua đại dịch Covid-19, Thủ tướng đánh giá.

ASEAN còn là mắt xích quan trọng trong các cơ chế hợp tác khu vực như ASEAN+1, ASEAN+3, Hội nghị Đông Á (EAS)..., giúp khối tạo dựng và duy trì cân bằng, linh hoạt quan hệ với đối tác bên ngoài. Đã có 43 nước tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) ở Đông Nam Á.

Để nắm bắt cơ hội từ trật tự thế giới hiện đại, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng ASEAN cần đoàn kết, giữ vững cân bằng chiến lược trong quan hệ giữa các nước trong khu vực và đối tác để "vừa tranh thủ được lợi thế của các nước hỗ trợ ASEAN, vừa hóa giải được khó khăn có thể đến bất cứ lúc nào".

Thủ tướng nhận định ASEAN cần duy trì cam kết lâu dài về mở cửa thị trường, thúc đẩy thương mại và đầu tư nội khối, khai thác tốt hơn thế mạnh của khu vực như tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN chiều 4/9. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng mong các doanh nghiệp ASEAN đi đầu đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, có trách nhiệm với xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau.

"Các doanh nghiệp phải đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ nhau với tinh thần là trong tôi có bạn, trong bạn có tôi để cùng phát triển", Thủ tướng kêu gọi và tin rằng ASEAN sẽ bắt kịp những xu thế mới, ứng phó hiệu quả với các thách thức, cân bằng mục tiêu phục hồi tăng trưởng ngắn hạn và phát triển bền vững.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta. Đây là hoạt động cấp cao thường niên lớn nhất khu vực với sự tham dự của lãnh đạo các nước Đông Nam Á và đối tác, cùng nhiều tổ chức quốc tế.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các sự kiện liên quan là chuỗi hoạt động kết thúc năm Chủ tịch ASEAN 2023 của Indonesia với chủ đề "Một ASEAN tầm vóc: Tâm điểm của tăng trưởng". Các đối tác tham gia họp với ASEAN gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ, Australia, Nga, Liên Hợp Quốc, Canada. Indonesia cũng sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh và đầu tư ASEAN cùng Diễn đàn ASEAN Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AIPF).

Viết Tuân