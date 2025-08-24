Thủ tướng: Đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết trong ứng phó bão

Nghệ AnThủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành, địa phương rà soát kỹ lưỡng phương án ứng phó bão Kajiki, đặt an toàn tính mạng người dân là trên hết.

Chiều tối 24/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp phòng chống bão Kajiki tại Sở Chỉ huy tiền phương của Chính phủ đặt tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4, tỉnh Nghệ An. Cuộc họp kết nối với điểm cầu các địa phương được dự báo trong vùng ảnh hưởng của bão.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "phòng hơn chống", yêu cầu chuẩn bị ở mức cao nhất, đặc biệt trong việc bảo vệ tính mạng nhân dân. Nhắc lại những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra trong năm 2024 và những tháng đầu 2025, ông khẳng định nguyên tắc xuyên suốt ứng phó bão Kajiki là "đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo, chiều tối 24/8. Ảnh: Đức Hùng

Trước diễn biến phức tạp của bão, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động hành động ngay, rà soát kỹ lưỡng và sẵn sàng kích hoạt phương án ứng phó, quán triệt tinh thần "bốn tại chỗ" (lực lượng tại chỗ; phương tiện; vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ), chuẩn bị phương án sơ tán dân, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người. Cơ quan khí tượng thủy văn phải liên tục cập nhật, cung cấp dự báo chính xác, kịp thời đến từng giờ.

"Bão Kajiki di chuyển nhanh, hoàn lưu ảnh hưởng rộng. Các cấp, ngành phải vào cuộc sát sao, quyết liệt, thường xuyên, dứt khoát để giảm thiểu thiệt hại, đồng thời khẩn trương khắc phục ngay sau bão", Thủ tướng nói.

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết bão Kajiki có hoàn lưu rộng, di chuyển nhanh, được tiếp thêm năng lượng từ gió mùa tây nam và nhiệt độ mặt biển 30 độ C, nhiều điều kiện thuận lợi để mạnh lên.

"Bão không chỉ đe dọa vùng biển, đồng bằng mà còn nguy hiểm với cả khu vực miền núi. Trên biển gió mạnh, sóng lớn, nước dâng; trên đất liền có gió giật, mưa đặc biệt to, nguy cơ ngập lụt diện rộng, lũ quét và sạt lở đất", ông Thắng nói.

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng báo cáo tại cuộc làm việc, chiều tối 24/8. Ảnh: Đức Hùng

Mức độ nguy hiểm của bão Kajiki được đánh giá không kém bão Yagi 2024 về gió mạnh và ít nhất tương đương, thậm chí mạnh hơn bão Doksuri 2017, từng gây thiệt hại nặng tại Hà Tĩnh. Cơ quan khí tượng xếp bão ở cấp độ rủi ro thiên tai 4 - mức rất lớn.

Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đến 16h ngày 24/8 biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.617 tàu thuyền với 248.840 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão để chủ động tránh trú. Hiện 8 tỉnh, thành đã cấm biển gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Huế tổ chức rà soát, lập phương án sơ tán dân ở khu vực nguy hiểm. Dự kiến tổng cộng 90.285 hộ với 325.570 người phải di dời, trong đó Thanh Hóa 62.600 người, Nghệ An 38.630, Hà Tĩnh 16.930, Quảng Trị 155.210 và TP Huế 52.180.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết chính quyền tỉnh "tuyệt đối không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi bão ảnh hưởng trực tiếp", trường hợp cần thiết sẽ cưỡng chế để bảo đảm an toàn.

"Người dân được khuyến cáo không vớt củi, đánh bắt cá trong mưa lũ, tránh chủ quan trước và sau bão. Hiện nay, các đoàn công tác do lãnh đạo tỉnh trực tiếp chỉ đạo đang kiểm tra 130 xã, phường; tại miền núi, các điểm ven sông suối, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được đặc biệt giám sát", ông Trung nói.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão lúc 19h ngày 24/8. Ảnh: NCHMF

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết từ hôm qua, các đoàn công tác của tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã kiểm tra, chỉ đạo tại các điểm xung yếu. Tỉnh đã trích 6,9 tỷ đồng hỗ trợ 69 xã, phường phòng chống bão Kajiki, đồng thời lập Sở Chỉ huy tiền phương ở xã Nghi Xuân để triển khai nhiệm vụ. Gần 13.000 cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an, dân quân tự vệ và đoàn viên thanh niên được huy động xuống cơ sở, hỗ trợ dân sơ tán, thu hoạch nông sản và chằng chống nhà cửa.

Theo ông Lâm, các hồ chứa lớn như Kẻ Gỗ, Sông Rác, Ngàn Trươi mới đạt 30-50% dung tích thiết kế, nhiều hồ vừa và nhỏ ở mức 50-85%. Từ hôm qua, 4 hồ lớn gồm Sông Rác, Bộc Nguyên, Thượng Sông Trí và Kim Sơn đã chủ động xả điều tiết. Chính quyền yêu cầu siết chặt quản lý tàu thuyền, tập trung khắc phục đê Hội Thống (xã Xuân Hải) đang sạt lở, bố trí lực lượng, phương tiện trực 24/24h để ứng phó, cứu hộ và khắc phục hậu quả sau bão.

Một cụ bà được chở tới trường mầm non xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh để tránh bão, chiều 24/8. Ảnh: Đức Hùng

Sau cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã xuống kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kajiki trên địa bàn Nghệ An.

Đức Hùng