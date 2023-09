Thủ tướng đánh giá cao quan điểm của Mỹ về vụ khủng bố tại Tây Nguyên

Thủ tướng Phạm Minh chính đánh giá cao quan điểm rõ ràng của Mỹ đối với vụ tấn công khủng bố tại Tây Nguyên, khi tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 20/9 tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nhân dịp tới thành phố New York dự phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Thủ tướng đánh giá cao sự ủng hộ mạnh mẽ của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ với thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là đóng góp của ông Sullivan trong thu xếp thành công chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden ngày 10-11/9 và việc hai nước xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan tại New York ngày 20/9. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng đánh giá cao quan điểm rõ ràng của phía Mỹ đối với vụ tấn công khủng bố tại Tây Nguyên, đề nghị hai bên hợp tác giảm sự chống đối của các đối tượng phản động, thù địch đối với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội hồi tháng 7, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper khẳng định Mỹ phản đối vụ tấn công ở Đăk Lăk, Tây Nguyên và sẽ phối hợp với Việt Nam để tìm ra kẻ đứng sau sự việc.

"Tôi xin khẳng định Mỹ không chấp nhận những gì đã xảy ra tại Đăk Lăk, cũng như phản đối bạo lực dưới mọi hình thức. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình những người bị hại, đồng thời lên án bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất với việc sử dụng bạo lực để đạt mục đích", ông Knapper nói, đề cập vụ nhóm khủng bố tấn công và sát hại 9 người ở Đăk Lăk giữa tháng 6.

Bộ Công an xác định trong các bị can có một người là thành viên của tổ chức có trụ sở tại Mỹ, nhận lệnh chỉ đạo từ tổ chức này xâm nhập Việt Nam và thực hiện vụ tấn công.

Trong cuộc gặp Cố vấn Sullivan ngày 20/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính còn đề nghị hai nước tích cực phối hợp, trao đổi hoàn thiện khuôn khổ hợp tác mới, tạo cơ sở để nhanh chóng triển khai những kết quả quan trọng trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden.

Thủ tướng cũng mong muốn phía Mỹ ưu tiên thúc đẩy lộ trình công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam, không dùng các biện pháp phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là nông sản vì liên quan đến sinh kế của nông dân, trên cơ sở bảo đảm cân bằng, bình đẳng, cùng có lợi.

Ông Sullivan nhất trí hai bên cần hiện thực hóa nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện và cho biết sẽ thúc đẩy để Mỹ sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Ông hoan nghênh Việt Nam tiếp tục tham gia thảo luận, đàm phán trong Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Mỹ tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện, trách nhiệm với ASEAN nói riêng, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương nói chung.

Cố vấn Sullivan khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, đánh giá cao vai trò chủ động, tích cực của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đang trong chuyến công tác tại Mỹ ngày 17-23/9, qua ba thành phố San Francisco, Washington và New York để dự họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, kết hợp hoạt động song phương.

