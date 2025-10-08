Thủ tướng Đan Mạch: Điện thoại, mạng xã hội đánh cắp tuổi thơ

Thủ tướng Đan Mạch đề xuất cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội để bảo vệ trẻ em khỏi tác động xấu của Internet.

"Chúng ta đã thả quái vật xổng chuồng", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 7/10 phát biểu trước quốc hội về đề xuất cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội. "Chưa bao giờ có nhiều trẻ em và thanh thiếu niên bị mắc chứng lo âu và trầm cảm đến thế".

Bà cho hay nhiều trẻ khó đọc, khó tập trung, đồng thời "các em nhìn thấy những thứ mà trẻ em không nên thấy trên màn hình điện thoại". Thủ tướng Đan Mạch không nói rõ mạng xã hội nào sẽ nằm trong danh sách cấm, nhưng cho biết cha mẹ sẽ có quyền cho phép con cái dùng mạng xã hội từ 13 tuổi. Lệnh cấm có thể đi vào hiệu lực sớm nhất vào năm tới.

Thủ tướng Đan Mạch dẫn số liệu cho thấy 60% nam thiếu niên trong độ tuổi 11-19 không gặp gỡ bất kỳ người bạn nào trong thời gian rảnh và 94% trẻ em Đan Mạch học lớp 7 đã có tài khoản mạng xã hội trước 13 tuổi.

"Điện thoại di động và mạng xã hội đang đánh cắp tuổi thơ của con em chúng ta", bà nói.

Thủ tướng Đan Mạch trong một cuộc họp tại Berlin, Đức, hồi tháng 6. Ảnh: Reuters

Đan Mạch hồi tháng 2 đã bắt đầu cấm học sinh sử dụng điện thoại ở trường và câu lạc bộ sau giờ học. Quyết định này dựa theo khuyến cáo của ủy ban phúc lợi chính phủ rằng trẻ em dưới 13 tuổi không nên sở hữu điện thoại thông minh và máy tính bảng riêng. Ủy ban được thành lập để điều tra về tình trạng bất mãn ngày càng tăng ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Bộ trưởng Số hóa Đan Mạch Caroline Stage nhận định quyết sách mà Thủ tướng đưa ra là "bước đột phá".

"Tôi từng nói điều này và bây giờ xin nhắc lại: chúng ta đã quá ngây thơ. Chúng ta phó mặc đời sống kỹ thuật số của trẻ em cho các nền tảng mà chưa từng quan tâm đến sức khỏe tinh thần của các em. Chúng ta cần giải phóng trẻ em khỏi vòng giam cầm của kỹ thuật số để quay về với cộng đồng", bà Stage nói.

Các nghiên cứu về ảnh hưởng của mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên khiến nhiều chính phủ phải cân nhắc lại việc để trẻ em tiếp cận mạng xã hội.

Trước Đan Mạch, Australia đã cấm trẻ em dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội Facebook, Snapchat, TikTok và YouTube. Na Uy cũng sẽ nâng độ tuổi cấm trẻ em dùng mạng xã hội từ 13 lên 15. Hy Lạp hồi tháng 6 đề nghị EU ban hành quy định "độ tuổi trưởng thành về kỹ thuật số" để ngăn chặn trẻ em lén cha mẹ truy cập mạng xã hội.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)