Thủ tướng: Công an nhân dân là thanh bảo kiếm, lá chắn thép

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Công an nhân dân là thanh bảo kiếm của Đảng, Nhà nước, lá chắn thép vững chắc bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong bài viết "80 năm Công an nhân dân Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước", lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh từ khi thành lập, lực lượng công an luôn là "thanh bảo kiếm" của Đảng, Nhà nước, trực tiếp chiến đấu và hy sinh để bảo vệ chính quyền non trẻ, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Ngay sau Cách mạng tháng Tám 1945, trong bối cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", công an đã sát cánh cùng quân đội bảo vệ thành quả cách mạng, đấu tranh chống gián điệp, phản cách mạng, giữ vững vùng căn cứ. Trong kháng chiến chống Pháp, lực lượng công an góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, góp sức vào chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Trong kháng chiến chống Mỹ, công an có mặt ở khắp chiến trường, trực tiếp phá vỡ các kế hoạch xâm nhập gián điệp, biệt kích, đồng thời tham gia xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa, hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam. Lực lượng công an cũng góp phần trong các chiến dịch lớn, đặc biệt là Tổng tiến công Mậu Thân 1968 và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Sau ngày thống nhất đất nước, công an tiếp tục làm nòng cốt bảo đảm an ninh quốc gia, giữ trật tự an toàn xã hội, đấu tranh chống các hoạt động phá hoại, góp phần xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Trong các cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và phía Bắc, công an trực tiếp chiến đấu, phối hợp quân đội và nhân dân bảo vệ chủ quyền, giữ vững ổn định chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy

Bước vào thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế, vai trò của công an càng được mở rộng. Không chỉ giữ vững an ninh, công an còn tham gia kiến tạo môi trường phát triển, đồng hành cùng cải cách, đổi mới kinh tế - xã hội. Công an đã nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời ngăn chặn âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn, khủng bố, đồng thời chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ lợi ích kinh tế, tạo niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Thủ tướng ghi nhận công an đã đi đầu trong triển khai Đề án 06, xây dựng cơ sở dữ liệu dân cư, phát triển ứng dụng VNeID; tham gia các dự án công nghệ cao; bảo đảm an toàn trong đàm phán hiệp định kinh tế - thương mại. Công an cũng là lực lượng đi đầu xử lý các "đại án" kinh tế, tham nhũng, chứng khoán, bất động sản, buôn lậu, với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Bên cạnh đó, lực lượng cũng xung kích trong phòng chống dịch bệnh, thiên tai, cứu nạn cứu hộ trong nước và quốc tế; tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc; đồng thời đẩy mạnh an sinh xã hội, xây dựng hàng chục nghìn căn nhà cho người nghèo, người có công, đồng bào vùng thiên tai.

Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Điều đó đặt ra yêu cầu nặng nề nhưng cũng vinh quang cho lực lượng công an.

Công an cần tiếp tục giữ vững an ninh trong mọi tình huống, không để phát sinh "điểm nóng"; đồng thời chủ động ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Cùng với đó, lực lượng cần kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển công nghiệp an ninh.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh công an phải tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; phát huy tinh thần gương mẫu, "còn Đảng còn mình", "danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất"; tiếp tục xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

"Với truyền thống vẻ vang 80 năm, lực lượng Công an nhân dân sẽ tiếp tục dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, lập nhiều chiến công mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân", Thủ tướng khẳng định.

>> Nội dung bài viết của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Vũ Tuân