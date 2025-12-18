Thủ tướng chúc mừng U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng SEA Games 33

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam và đội tuyển nữ Futsal quốc gia xuất sắc giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33.

Trong thư, Thủ tướng thay mặt Chính phủ và người hâm mộ bóng đá cả nước chúc mừng ban huấn luyện và các vận động viên đã thi đấu kiên cường, nỗ lực hết mình trong suốt hành trình tại SEA Games 33, qua đó mang về thành tích cao cho thể thao Việt Nam.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh năm 2025 đánh dấu nhiều kết quả nổi bật của bóng đá Việt Nam, với chức vô địch Đông Nam Á của đội tuyển nam quốc gia; lần thứ 3 liên tiếp vô địch U23 Đông Nam Á; đội tuyển bóng đá nữ quốc gia giành Huy chương Bạc SEA Games 33; cùng Huy chương Vàng của đội tuyển nữ futsal quốc gia và đội tuyển bóng đá nam U22 tại kỳ đại hội lần này.

Các cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Đức Đồng - Hiếu Lương

"Từng trận đấu đều thể hiện bản lĩnh, nhiệt huyết, mang dấu ấn đậm nét của những Chiến binh Sao vàng với tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và khát vọng vươn lên mạnh mẽ", Thủ tướng viết, đánh giá cao sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban huấn luyện và các Đội tuyển. Ông cảm ơn sự quan tâm, phối hợp và tích cực đồng hành của các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là sự ủng hộ, cổ vũ bằng cả trái tim của hàng triệu người hâm mộ đối với các đội tuyển.

Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục chỉ đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đội tuyển bóng đá nam U22 quốc gia và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia nói riêng, Bóng đá Việt Nam nói chung ngày càng nâng cao chất lượng chuyên môn, bản lĩnh thi đấu và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên các đấu trường khu vực, châu lục và quốc tế.

Tối 18/12, dù bị dẫn hai bàn chỉ sau hơn 30 phút, Việt Nam vẫn thắng ngược chủ nhà Thái Lan 3-2 ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Vũ Tuân