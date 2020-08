Thủ tướng chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh

Tối 28/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9).

Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh... Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng đoàn Ngoại giao Saadi Salama cùng nhiều đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đến dự.

Nhắc lại sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng cho rằng tiếng hô vang lời thề độc lập trong ngày 2/9/1945 như đã "kết nối muôn con tim người dân đất Việt chung sức, đồng lòng giương cao cờ đỏ sao vàng tiến lên, vượt qua muôn vàn gian khó, hy sinh để bảo vệ nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, quyền tự quyết của dân tộc và quyền mưu cầu hạnh phúc của mỗi người dân".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh, tối 28/8. Ảnh: Giang Huy

Ngày nay, Việt Nam đang vươn tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, tăng trưởng kinh tế luôn duy trì ở mức khá cao, đời sống nhân dân được cải thiện; ổn định chính trị xã hội được giữ vững; quốc phòng an ninh được bảo đảm; thể chế pháp luật ngày càng hoàn thiện; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế; đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác tại khu vực và trên toàn cầu.

"Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò là người bạn, đối tác tin cậy của bạn bè và đối tác quốc tế", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh năm 2020, Covid-19 không chỉ là cuộc khủng hoảng về y tế mà còn làm đảo lộn tình hình thế giới, với những thiệt hại to lớn về sức khỏe, sinh mạng con người. Covid-19 cũng làm suy giảm nghiêm trọng về kinh tế, thương mại, đầu tư, gây bất ổn trong đời sống chính trị xã hội và tác động mạnh đến các quan hệ quốc tế trên toàn cầu.

Dù bị ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, kinh tế Việt Nam vẫn ổn định, GDP nửa đầu năm 2020 tăng trưởng dương, đạt gần 2%. Cán cân thương mại thặng dư gần 11 tỷ USD. Sau những tháng đầu năm 2020 bị chững lại, dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đã tăng mạnh trong các tháng qua. Theo xếp hạng sức khỏe tài chính của tạp chí Economist tháng 5/2020, Việt Nam đứng thứ 12/66 nền kinh tế mới nổi, thuộc nhóm an toàn trong đại dịch. Việt Nam cũng hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế cho 40 quốc gia, tổ chức.

"Cho đến nay, Việt Nam vẫn kiềm chế, kiểm soát được dịch Covid-19 và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao với mô hình chống dịch hợp lý, hiệu quả, chi phí thấp, được nhân dân đồng tình ủng hộ", Thủ tướng phát biểu.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: Giang Huy

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama, Trưởng đoàn Ngoại giao cho rằng, ngày Quốc khánh 2/9 luôn là mốc son lịch sử mang ý nghĩa thiêng liêng trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Lý tưởng, khát vọng về độc lập, tự do, hạnh phúc đã trở thành sức mạnh to lớn đưa toàn dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành chiến thắng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đồng thời là nguồn cảm hứng, khích lệ bất tận cho các dân tộc đang đấu tranh cho độc lập và tự do.

Đại sứ Saadi Salama cho rằng những thành tựu đáng ngưỡng mộ của gần 35 năm đổi mới đưa Việt Nam chuyển mình thành một điểm sáng của khu vực, là minh chứng rõ ràng cho đường lối phát triển đúng đắn. Sự hội nhập toàn diện, chủ động đã ghi lại những dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế, bằng những đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Viết Tuân