Thủ tướng: Đảm bảo giáo viên được hưởng lương xứng với công sức

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp với nhà giáo để đảm bảo thầy cô, nhất là bậc mầm non, được hưởng mức lương xứng với công sức.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 15/11 gặp mặt 60 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho 1,6 triệu giáo viên cả nước.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng gửi lời tri ân tới các thế hệ nhà giáo đã luôn tâm huyết, ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp "trồng người". Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách và năng lực mỗi người.

"Nguồn lực con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của các cuộc cách mạng, sự phát triển của một quốc gia. Con người quyết định tất cả, đầu tư cho con người là đầu tư cho phát triển, đầu tư cho con người là đầu tư quan trọng nhất", ông nói.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thủ tướng nói đây là thời điểm cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, tạo cơ chế và chính sách, để đột phá phát triển giáo dục, là nền tảng quan trọng nhất cho phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi gặp gỡ 60 nhà giáo tiêu biểu, chiều 15/11. Ảnh: VGP

Vì vậy, ông đề nghị ngành giáo dục và các bộ, ngành liên quan thực hiện một số việc.

Đầu tiên là quán triệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về giáo dục đào tạo; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục; triển khai hiệu quả Luật Nhà giáo.

Tiếp đó, ngành cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả cấp học, nhất là đào tạo đại học theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu; tạo môi trường thuận lợi thu hút các nguồn lực đầu tư, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa khu vực công và tư.

Với giáo dục phổ thông, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường lớp, thực hiện hiệu quả chính sách miễn và hỗ trợ học phí với trẻ mầm non và học sinh phổ thông. Trong đó, ngành và các địa phương cần hoàn thành khởi công 100 trường học trong năm nay, để sử dụng trong tháng 8/2026.

Thủ tướng cũng lưu ý về chính sách và chế độ đãi ngộ cho đội ngũ nhà giáo theo tinh thần Nghị quyết 71. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách đảm bảo giáo viên được hưởng mức lương tương xứng với công sức của mình, nhất là giáo viên mầm non, những người đang công tác tại vùng sâu, vùng khó khăn, nhà giáo dạy những ngành nghề nặng nhọc, độc hại.

Về tuyển dụng, ngành cần cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ theo tinh thần "ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên" một cách hợp lý.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống bạo lực học đường, bảo vệ thầy cô và học sinh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong môi trường giáo dục. Ngành kiên quyết chấn chỉnh tiêu cực, duy trì môi trường tôn nghiêm giữa thầy và trò, thực hiện phương châm "thầy ra thầy, trò ra trò" trên các mặt đạo đức, nhân cách, tri thức.

Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu quy định cụ thể liên quan đến việc quản lý học sinh dùng Internet để vừa tiếp cận tri thức thế giới, vừa phát huy được trí tuệ, sự sáng tạo đồng thời đảm bảo lành mạnh, phù hợp văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Thành Long và các thầy, cô giáo tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh muốn có học sinh giỏi, phải có người thầy tốt. Thành công của giáo dục không phải nhồi kiến thức cho đầy hay chỉ là tạo ra những chuyên gia giỏi, mà cần giúp thế hệ trẻ có đam mê, khát vọng, trao cho các em lý tưởng, đạo đức cùng tinh hoa văn hóa của dân tộc và nhân loại.

Ông bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ nhà giáo trong việc phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện sứ mệnh vinh quang "dạy chữ, dạy người", góp phần quan trọng đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Thanh Hằng