Thủ tướng chỉ đạo ba bộ gỡ vướng cho kinh doanh karaoke

Thủ tướng vừa yêu cầu ba bộ Công an, Xây dựng, Văn hóa - Thể thao và Du lịch xử lý vướng mắc về phòng cháy chữa cháy cho các hộ kinh doanh karaoke.

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng vừa được Văn phòng Chính phủ truyền đạt. Trước đó, trong tháng 4, ông Huỳnh Mạnh Hùng (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã đại diện cho hàng chục hộ kinh doanh karaoke tại 10 tỉnh, thành phố trong cả nước kiến nghị Thủ tướng một số vấn đề liên quan công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các hộ kinh doanh này muốn Chính phủ hướng dẫn các quy chuẩn về phòng cháy mang tính tháo gỡ cho ngành nghề karaoke. Đối với các cơ sở đã chỉnh sửa theo yêu cầu của các đoàn kiểm tra, họ đề nghị cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra lại để được nghiệm thu và đi vào hoạt động, tránh gây lãng phí.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần đối thoại với tập thể cơ sở kinh doanh karaoke nhằm tìm kiếm các giải pháp khắc phục cũng như giải đáp thắc mắc của các cơ sở.

Trên đường Trần Não (TP Thủ Đức), một cơ sở karaoke Icool tại TP HCM đóng cửa tháng 3/2023. Ảnh: Quỳnh Trần

Các cơ sở kinh doanh karaoke trên bị đình chỉ, dừng hoạt động do không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy sau đợt kiểm tra của công an các tỉnh thành từ ngày 7/10/2022.

Các chủ hộ cho biết những cơ sở kinh doanh này đã hình thành từ trước nghị định 136/2020 và được các cấp thẩm quyền cấp đủ giấy phép hoạt động, được cơ quan chức năng kiểm tra và kết luận là đảm bảo an toàn phòng cháy.

Đến nay, họ không biết phải đáp ứng yêu cầu phòng cháy của cơ quan chức năng như thế nào. Các hướng dẫn theo quy định mới không mang tính chất khắc phục mà theo hướng "đập đi xây lại" gây bức xúc và khó khăn cho các cơ sở. Nhiều nơi đã sửa chữa lại theo yêu cầu đoàn kiểm tra song vẫn chưa được đưa vào hoạt động.

Sau vụ cháy karake An Phú (Bình Dương) khiến 32 người thiệt mạng hồi tháng 9/2022, Bộ Công an đã kiểm tra tổng thể các cơ sở kinh doanh karaoke.

Theo một lãnh đạo Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ (Bộ Công an), đơn vị đã siết lại việc kiểm định phòng cháy, chữa cháy tại karaoke trên cả nước, đặc biệt tại các thành phố lớn. Ông này cho rằng nhiều quán đã sửa chữa nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ tiêu chí hoặc do kết cấu xây dựng ban đầu khó thay đổi nên chưa được xét duyệt.

Các doanh nghiệp cho biết hiện cả nước đang có khoảng 20.000 cơ sở kinh doanh được đăng ký chính thức với khoản đầu tư lên đến 75.000 tỷ đồng, tức một khoản đầu tư rất lớn.

