Thủ tướng: Cảnh sát hình sự là nỗi khiếp sợ của cái ác

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho hay tên gọi "cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của người dân, là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm.

Sáng 18/4, tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát hình sự (18/4/1946), Thủ tướng Lê Minh Hưng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho lực lượng cảnh sát hình sự; Huân chương chiến công hạng Nhất cho Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Thủ tướng cũng trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 6 tập thể, cá nhân trrong đó có Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự và tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng lực lượng Cảnh sát hình sự. Ảnh: VGP

Trước tình hình tội phạm đang ngày càng phức tạp với thủ đoạn tinh vi, ẩn danh, xuyên biên giới, sử dụng công nghệ cao, Thủ tướng yêu cầu không chỉ "điều tra giỏi, phá án nhanh" mà còn phải dự báo, tham mưu trúng. Lực lượng cảnh sát hình sự cần đổi mới mạnh mẽ tư duy để vừa phòng ngừa, trấn áp tội phạm, vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời tham mưu hoàn thiện chính sách để không có kẽ hở cho tội phạm hoạt động.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị, lực lượng cảnh sát hình sự phải "làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả cụ thể", lấy phòng ngừa là cơ bản; kiên quyết không để bị động, bất ngờ trước mọi loại hình tội phạm, kể cả tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP

"Người chiến sĩ cảnh sát hình sự phải có trái tim nóng yêu dân, thương dân, bảo vệ dân; có cái đầu lạnh để tỉnh táo, khách quan, thượng tôn pháp luật, nhân văn; có bàn tay sạch để giữ vững liêm chính, danh dự; có đôi chân vững chắc để bám địa bàn, bám thực tiễn; có trí tuệ mở để làm chủ công nghệ, pháp luật, ngoại ngữ", Thủ tướng nói.

Cuối cùng, Thủ tướng nói Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn "đặt niềm tin rất lớn" vào lực lượng công an nhân dân, trong đó có lực lượng cảnh sát hình sự. Ông thấy tên gọi "cảnh sát hình sự" mãi là niềm tin cậy của người dân, là sự nghiêm minh của pháp luật, "là nỗi khiếp sợ của cái ác, của tội phạm".

Thủ tướng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Ảnh: CAHN

Sau thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945, ngày 18/4/1946, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định quy định về tổ chức bộ máy Việt Nam Công an vụ. Lực lượng Cảnh sát hình sự từ đó được hình thành.

Phạm Dự