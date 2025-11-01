Thủ tướng Canada xin lỗi ông Trump vì quảng cáo của tỉnh Ontario

Thủ tướng Canada xin lỗi Tổng thống Mỹ về đoạn quảng cáo khiến ông Trump tức giận, bày tỏ mong muốn hai bên nối lại đàm phán.

"Tôi đã xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông ấy đã bị xúc phạm", Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết hôm nay khi đang tham gia hội nghị cấp cao APEC tại Hàn Quốc, thêm rằng lời xin lỗi được đưa ra khi hai lãnh đạo dự bữa tiệc do Tổng thống Hàn Quốc chủ trì hôm 29/10.

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Trump tiết lộ lãnh đạo Canada đã gửi lời xin lỗi vì đoạn quảng cáo gây tranh cãi của tỉnh Ontario.

Thủ tướng Canada khẳng định đã xem quảng cáo trước khi phát sóng và phản đối sử dụng nó. "Đây không phải việc tôi muốn làm. Với tư cách là Thủ tướng, tôi chịu trách nhiệm về mối quan hệ với Tổng thống Mỹ. Vì vậy, khi có chuyện xảy ra, chúng tôi chấp nhận cả kết quả tốt lẫn xấu. Tôi rất xin lỗi", ông nói.

Thủ tướng Carney cũng bày tỏ mong muốn Mỹ nối lại đàm phán thương mại với Canada "ngay khi Washington sẵn sàng".

Thủ tướng Carney phát biểu tại hội nghị APEC ở Hàn Quốc ngày 1/11. Ảnh: AP

Dù đã nhận được lời xin lỗi, ông Trump tuyên bố sẽ không khôi phục đàm phán với Canada.

Đoạn quảng cáo được chính quyền tỉnh Ontario của Canada thuê phát sóng trên truyền hình nước này, trong đó cho thấy cựu tổng thống Mỹ Ronald Reagan phát biểu rằng thuế quan "gây tổn hại cho mọi người dân Mỹ"

Ông Trump gọi đoạn quảng cáo là "giả mạo", nhưng giới quan sát cho rằng quảng cáo không phải giả mà đã được chỉnh sửa. Tổng thống Reagan thực sự đã phát biểu trên đài phát thanh toàn nước Mỹ vào ngày 25/4/1987 để lên án các loại thuế quan. Đây được cho là tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ thương mại tự do và công bằng.

Quỹ & Viện Ronald Reagan sau đó tuyên bố chính quyền Ontario đã không xin phép sử dụng hoặc chỉnh sửa bài phát biểu của cựu tổng thống Reagan. Quỹ cho biết đang xem xét các phương án pháp lý và khuyến khích mọi người xem bài phát biểu chưa chỉnh sửa.

Sau khi ông Trump thông báo dừng đàm phán, Thủ hiến Ontario Doug Ford thông báo đã thảo luận với Thủ tướng Carney và dừng chiến dịch quảng cáo tại Mỹ từ 27/10, để nối lại các cuộc thảo luận song phương. Tuy nhiên, ông Trump không hài lòng và quyết định tăng thuế thêm 10% với hàng hóa Canada.

Hồng Hạnh (Theo Reuters, AFP, Bloomberg)