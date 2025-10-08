Thủ tướng Canada nói đùa, tạo không khí thân mật khi chào hỏi Tổng thống Mỹ trước thềm cuộc họp song phương tại Nhà Trắng về thuế quan.

Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 7/10 tới Washington, bắt đầu chuyến thăm Mỹ lần thứ hai kể từ khi nhậm chức hồi tháng 4, nhằm xoa dịu căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau nhiều tháng bất đồng về thương mại và thuế quan.

"Tôi đeo cà vạt đỏ vì ngài đấy", ông Carney nói, nhắc đến màu sắc đại diện cho đảng Cộng hòa khi bắt tay ông Trump tại Cánh Tây ở Nhà Trắng.

Tuy nhiên, ông Trump đeo cà vạt màu xanh. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Nhà Trắng hồi tháng 5, ông Carney đeo cà vạt màu xanh tím than, còn ông Trump đeo cà vạt đỏ.

Thủ tướng Canada đeo cà vạt đỏ vì ông Trump Thủ tướng Canada chào hỏi Tổng thống Mỹ trước thềm cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 7/10. Video: APT

Cuộc gặp diễn ra vài tháng sau khi Mỹ áp thuế 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada kể từ 1/8. Tổng thống Mỹ cam kết với ông Carney rằng phái đoàn Canada sẽ "vui vẻ ra về", nhưng từ chối giải thích rõ hơn. Canada là thành viên duy nhất trong nhóm G7 chưa đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Thủ tướng Carney khen ngợi thành tựu trong chính sách đối ngoại của người đồng cấp, nhắc đến việc ông giúp giải quyết xung đột Ấn Độ - Pakistan, Azerbaijan - Armenia, và đang làm trung gian hòa giải ở Gaza.

Tuy nhiên, ông Trump bất ngờ ngắt lời bằng cách nhắc đến chuyện sáp nhập Canada vào Mỹ, khiến ông Carney cười trừ, thốt lên: "Không, đây không phải điều tôi muốn nói".

Ông Trump cho rằng các nước láng giềng Canada và Mexico có "xung đột tự nhiên" với Mỹ vì cạnh tranh cùng một thị trường. Trong khi đó, ông Carney tin tưởng Canada sẽ "đạt được thỏa thuận đúng đắn" với Mỹ, đối tác thương mại lớn nhất của Canada. 75% hàng hóa xuất khẩu của Canada được đưa sang Mỹ.

Trang phục của Thủ tướng Canada và Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp ngày 6/5 (trái) và 7/10 (phải). Ảnh: AP/Reuters

Hồng Hạnh (Theo CNN/NDTV)