Thủ tướng: Cần thí điểm bỏ hạn mức tăng trưởng tín dụng từ 2026

Ngân hàng Nhà nước cần sớm xây dựng lộ trình và thí điểm việc bỏ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng từ năm sau, theo công điện của Thủ tướng.

Nội dung nêu tại Công điện 128 ngày 6/8 của Thủ tướng Phạm Minh Chính về nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước sớm xây dựng lộ trình và thí điểm việc bỏ giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (hạn mức tín dụng) từ năm sau. Trong đó, cơ quan quản lý cần xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cho các ngân hàng hoạt động hiệu quả, tuân thủ các tỷ lệ an toàn và chỉ số chất lượng tín dụng an toàn cao, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thanh, kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, không để xảy ra rủi ro hệ thống, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống và kiểm soát được lạm phát theo mục tiêu.

Giao dịch tại Ngân hàng VIB. Ảnh: Giang Huy

Tháng trước, yêu cầu sớm bỏ công cụ hành chính trong điều hành tăng trưởng tín dụng cũng được Thủ tướng nêu tại hội nghị Chính phủ với các địa phương về phát triển kinh tế - xã hội.

Cơ chế hạn mức tín dụng đã được Ngân hàng Nhà nước duy trì suốt chục năm qua, là công cụ để cơ quan này kiểm soát chất lượng cho vay cũng như phục vụ các mục tiêu kinh tế vĩ mô khác như lãi suất, cung tiền và lạm phát. Nhưng hiện công cụ này bị "chê" là tạo cơ chế xin - cho, một số trường hợp khiến người vay không thể tiếp cận tín dụng nếu nhà băng không còn "quota".

Thực tế, Ngân hàng Nhà nước đang thực hiện lộ trình giảm dần và tiến tới bỏ hạn mức tín dụng cho từng ngân hàng. Năm ngoái, cơ quan điều hành đã bỏ "room" tín dụng với nhóm chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Với các tổ chức tín dụng còn lại, họ rà soát để từng bước bỏ hạn mức này.

Ngoài thí điểm bỏ hạn mức tín dụng, cơ quan quản lý tiền tệ được giao tăng thanh tra, có biện pháp ngăn chặn, xử nghiêm các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau"... Ngành ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản thủ tục hành chính, tăng chuyển đổi số để có thêm dư địa giảm lãi suất cho vay.

Cùng với đó, các chính sách ưu tiên cần được rà soát để triển khai chương trình tín dụng với người trẻ dưới 35 tuổi mua, thuê nhà ở xã hội, gói 500.000 tỷ đồng cho hạ tầng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng trên 8% năm nay. Tại các cuộc họp Chính phủ gần đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phấn đấu tăng trưởng năm nay đạt 8,3-8,5%, để đảm bảo tăng trưởng hai chữ số trong giai đoạn tới. Tại công điện, Bộ Tài chính được giao điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, kiểm soát giá và lạm phát. Đồng thời, cơ quan này phải thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, huy động và sử dụng vốn FDI, vốn vay nước ngoài và nghiên cứu phát hành các loại trái phiếu phù hợp cho các công trình trọng điểm.

Bộ Công Thương tăng giải pháp thúc đẩy tiêu dùng nội địa, sản xuất trong nước, cũng như phát triển các ngành công nghiệp chủ lực có giá trị gia tăng cao, giảm phụ thuộc nhập khẩu nguyên liệu. Họ phải xử lý dứt điểm các dự án điện tồn đọng kéo dài trong tháng 8, bảo đảm an ninh năng lượng.

Bộ Xây dựng có giải pháp ổn định cung cầu, giá cả và tăng tiêu dùng các mặt hàng, vật liệu xây dựng sản xuất trong nước. Cơ quan này cần xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng hiệu quả xây dựng nhà ở xã hội, triển khai các dự án đường sắt kết nối với Trung Quốc - Trung Á - châu Âu.

Phương Dung