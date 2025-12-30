Thủ tướng Campuchia nêu lý do đồng ý ngừng bắn với Thái Lan

Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia đồng ý ngừng bắn với Thái Lan để bảo vệ người dân khỏi nỗi đau xung đột, không đồng nghĩa với việc từ bỏ lãnh thổ.

"Quyết định thực thi lệnh ngừng bắn lần này không đồng nghĩa Campuchia đã đầu hàng hay sẵn sàng đánh đổi toàn vẹn lãnh thổ để lấy hòa bình, cũng không có nghĩa là Campuchia thiếu năng lực hoặc đã từ bỏ quyền tự vệ của mình. Quyết định này thể hiện Campuchia kiên định con đường hòa bình, ưu tiên sinh mạng, cuộc sống và sự an toàn của người dân, bất chấp mọi sức ép hay khó khăn", Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 29/12 cho biết trong thông điệp gửi đến toàn quốc.

Ông nói Campuchia đáng lẽ có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng chấp nhận ký thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan vào ngày 27/12 vì không muốn kéo dài nỗi đau khổ của dân thường do xung đột gây ra.

Phnom Penh chọn đàm phán để chặn đà leo thang, giảm đau thương cho người dân và hạn chế thương vong cho binh sĩ, cảnh sát và thường dân. "Là nước nhỏ, chúng ta không thu được lợi ích gì nếu kéo dài cuộc xung đột này", ông nói.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet tại Malaysia ngày 27/10. Ảnh: AFP

3 tuần giao tranh đã khiến ít nhất 23 người ở Thái Lan và 32 người ở Campuchia thiệt mạng, hơn 900.000 người dân ở hai nước phải sơ tán.

Hai bên đã ra tuyên bố chung ngày 27/12, yêu cầu lực lượng mỗi bên giữ nguyên vị trí tại thời điểm ngừng bắn có hiệu lực. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh điều khoản các lực lượng giữ nguyên vị trí không liên quan đến phân định biên giới. Ông nói đường biên giữa hai nước cần tiếp tục được xác định theo các hiệp ước và công ước hiện hành.

Campuchia bảo lưu quyền giải quyết vấn đề với Thái Lan thông qua luật pháp quốc tế và các cơ chế song phương. Ủy ban Biên giới chung (JBC) hai nước sẽ sớm nối lại công tác khảo sát, cắm mốc, nhất là tại những khu vực biên giới bị ảnh hưởng, nơi người dân từng sinh sống.

"Chỉ những giải pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp và dựa trên sự thấu hiểu lẫn nhau mới có thể chấm dứt xung đột, ngăn chặn thêm những mất mát về sinh mạng, đau khổ và tang thương đối với nhân dân chúng ta", ông nói thêm.

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho hay giai đoạn 72 giờ đầu của lệnh ngừng bắn, tính từ 12h ngày 27/12 đến 12h hôm nay, có ý nghĩa then chốt để kiểm chứng thiện chí giữa các bên. Sau khi giai đoạn này kết thúc, Bangkok tiếp tục theo dõi sát diễn biến song song với lộ trình khôi phục quan hệ song phương theo từng bước.

Quân đội Thái Lan hôm nay cho biết sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình biên giới, duy trì trạng thái trực chiến, triển khai đồng thời nỗ lực quân sự lẫn ngoại giao. Thái Lan khẳng định sẵn sàng tham gia đàm phán với điều kiện chủ quyền quốc gia không bị ảnh hưởng và an toàn tại các khu vực biên giới được bảo đảm.

Thanh Danh (Theo Khmer Times, Nation, Bangkok Post)