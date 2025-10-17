Thủ tướng Campuchia lên tiếng vụ sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết

Thủ tướng Hun Manet bày tỏ tiếc thương sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Campuchia và cam kết tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo qua mạng.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 16/10 gặp nhóm công tác liên ngành của Hàn Quốc do Thứ trưởng Ngoại giao Kim Jina dẫn đầu tới Phnom Penh, sau vụ nam sinh viên Park Min-ho, 22 tuổi, bị dụ sang Campuchia và bị bắt cóc tống tiền, tra tấn đến chết hồi tháng 8.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh Campuchia và Hàn Quốc "có đủ năng lực và phương tiện để phối hợp song phương nhằm giải quyết vấn đề mà không cần đến bất kỳ bên thứ ba nào khác", truyền thông Campuchia cho biết.

"Thủ tướng Hun Manet bày tỏ tiếc thương sâu sắc và đau buồn trước cái chết của công dân Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố ông sẵn sàng nỗ lực hơn nữa để bắt nghi phạm đang lẩn trốn, cũng như bảo vệ công dân Hàn Quốc tại Campuchia", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng ra thông cáo cho hay.

Số lượng công dân Hàn Quốc bị dụ dỗ sang Campuchia với lời mời chào công việc lương cao cùng hành vi tội phạm liên quan, như bắt cóc, giam giữ, đang tăng nhanh chóng. Hàn Quốc ước tính 1.000 công dân nước này đang làm việc trong các trung tâm lừa đảo ở Campuchia.

"Thủ tướng Hun Manet cho biết ông đã tích cực thực hiện các nỗ lực, trong đó có tăng cường trấn áp, thông qua Ủy ban Chống Lừa đảo Trực tuyến do ông lãnh đạo. Ông bày tỏ hy vọng những nỗ lực như vậy sẽ được củng cố hơn nữa thông qua hợp tác giữa hai nước trong tương lai", Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thêm.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (phải) gặp Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Jina tại Phnom Penh ngày 16/10. Ảnh: AKP

Theo bộ này, ông Hun Manet bày tỏ lo ngại việc Hàn Quốc nâng mức cảnh báo đi lại tới Campuchia có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đầu tư và du lịch tại quốc gia này, do đó ông đề nghị Seoul hạ cảnh báo. Tuy nhiên, bà Kim Jina cho biết biện pháp này là không thể tránh khỏi trong bối cảnh hiện tại, đồng thời giải thích Seoul sẽ xem xét hạ mức cảnh báo khi tình hình được cải thiện.

Ông Hun Manet đồng thời lo lắng trước việc truyền thông Hàn Quốc đưa tin tiêu cực về Campuchia. Thứ trưởng Kim đáp lại rằng hai chính phủ nên hợp tác để cải thiện tình hình và nhận thức của công chúng.

Phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak hôm 15/10 cho hay trường hợp của sinh viên Park làm dấy lên lo ngại về tình trạng gia tăng tội phạm mạng xuyên quốc gia cũng như sự an toàn của người nước ngoài hoặc du khách tại Campuchia. Cảnh sát Campuchia đã bắt hai công dân Trung Quốc là Li Zhimeng, 35 tuổi, và Su Renxi, 43 tuổi vì tình nghi liên quan vụ án. Nghi phạm thứ ba, Ba Jia, đang lẩn trốn.

Campuchia ngày 16/10 thông báo trục xuất 59 người Hàn Quốc làm việc tại các tụ điểm lừa đảo.

Huyền Lê (Theo Korea Herald, Khmer Times)