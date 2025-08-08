Thủ tướng Campuchia đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình

Thủ tướng Hun Manet thông báo đề cử Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình do vai trò của ông trong chấm dứt xung đột Campuchia - Thái Lan.

"Theo nguyện vọng của người Campuchia trong, ngoài nước và nhằm bày tỏ lòng biết ơn với Tổng thống Mỹ Donald Trump, tôi, với tư cách là Thủ tướng Campuchia, đã gửi thư chính thức đến Ủy ban Giải Nobel Hòa bình, đề cử ông Trump cho giải này", ông Hun Manet viết trên Facebook tối 7/8.

Theo Thủ tướng Campuchia, sự can thiệp của ông Trump là ví dụ về "những thành tựu đặc biệt của ông, giúp hạ nhiệt căng thẳng ở một số khu vực bất ổn nhất thế giới".

"Sự can thiệp kịp thời này đã ngăn chặn một cuộc xung đột có thể gây hậu quả nghiêm trọng, đóng vai trò then chốt, mở đường khôi phục hòa bình", ông Hun Manet viết trong thư.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Cuộc gọi ngày 26/7 tới các lãnh đạo Thái Lan, Campuchia của ông Trump đã phá vỡ thế bế tắc trong nỗ lực hòa giải giữa hai nước, vài ngày sau khi xung đột bùng phát tại biên giới.

Campuchia và Thái Lan sau đó đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, sau cuộc đàm phán tại Malaysia. Ngày 7/8, hai nước nhất trí đảm bảo không tái diễn các hành động thù địch, cho phép các quan sát viên Đông Nam Á giám sát tình hình.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào đầu tháng 7 đề xuất trao giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Trump, sau khi lãnh đạo Mỹ thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Iran. Hồi tháng 6, Pakistan cũng tuyên bố đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình, vì những đóng góp của ông trong hòa giải Pakistan - Ấn Độ.

Theo Nhà Trắng, ông Trump đã thúc đẩy hàng loạt thỏa thuận hòa bình và ngừng bắn khắp thế giới, gồm các xung đột Israel - Iran, Rwanda - Cộng hòa Dân chủ Congo, Ấn Độ - Pakistan, Serbia - Kosovo và Ai Cập - Ethiopia.

"Trong 6 tháng tại nhiệm, Tổng thống Trump trung bình mỗi tháng làm trung gian đàm phán thành công một thỏa thuận hòa bình hoặc ngừng bắn. Ông nhận Nobel Hòa bình là hoàn toàn xứng đáng", phát ngôn viên Leavitt nói.

Đức Trung (Theo Reuters, AFP)